L’ATR 42/72 MP per il lancio di paracadutisti

Leonardo ha recentemente effettuato un’attività sperimentale aerea dimostrando l’idoneità del velivolo ATR MP ad effettuare missioni di lancio paracadutisti, utilizzando la porta apribile in volo installata nella parte posteriore della fusoliera.

L’attività, effettuata con successo a fine luglio, ha consentito di effettuare il lancio di paracadutisti, il

lancio vincolato e non vincolato di manichini e la dimostrazione dell’efficacia delle procedure di

recupero in condizioni di emergenza.

Con questa dimostrazione si conferma la versatilità dell’ATR MP, già scelto da numerosi clienti, per la possibilità di essere velocemente configurato a svolgere missioni con differenti scopi, bassi costi operativi e alta affidabilità che derivano dall’essere sviluppato sulla piattaforma turboprop ATR 600, nelle sue varianti 42 e 72 posti, leader del mercato civile.

L’ATR MP è equipaggiato con i più moderni sistemi di missione, di comunicazione e sensori, grazie ai quali è in grado di acquisire, elaborare e trasmettere o ricevere informazioni in tempo reale da e per i centri di comando e controllo a terra, in aria o in mare, al fine di garantire il coordinamento e l’efficacia delle operazioni.

Cuore della suite di missione è il sistema ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance) di Leonardo che gestisce la vasta gamma di sensori di cui il velivolo è dotato e combina le informazioni raccolte presentando una situazione tattica complessiva (fusione dati), fornendo un’eccellente consapevolezza della situazione agli operatori del sistema di missione (sull’ATR 72 MP possono essere imbarcate fino a 4 postazioni di ultima generazione).

Il velivolo, che può svolgere missioni della durata fino a 10 ore, può inoltre essere dotato anche di

un sistema di auto-protezione, completamente integrato con il sistema di missione e con l’avionica

basica.

L’ATR MP è oggi utilizzato nelle sue diverse varianti dalla Guardia di Finanza, dalla Capitaneria di Porto e dall’Aeronautica Militare Italiana per svolgere missioni di pattugliamento marittimo, di ricerca e identificazione del naviglio di superficie, di ricerca e soccorso (SAR), di lotta al

narcotraffico/pirateria/contrabbando, di monitoraggio ed intervento in caso di disastri ecologici e di

protezione delle acque territoriali. L’ATR MP è inoltre utilizzato anche da diversi Clienti esteri.

Fonte: comunicato Leonardo