Radar MetaSensing Guardian per la sorveglianza marittima da UAV in Mediterraneo e Medio Oriente

Il radar aereo multimodale Guardian di MetaSensing è stato selezionato per essere installato su diversi droni per la sorveglianza marittima e dei confini. Il radar Guardian di MetaSensing è stato scelto per volare su diversi sistemi di aeromobili tattici senza pilota (TUAS) per la sorveglianza delle frontiere e marittima nel Mar Mediterraneo e nelle regioni del Medio Oriente.

Le diverse unità Guardian supporteranno le attività di sorveglianza offrendo immagini SAR in tempo reale ad alta risoluzione, con funzioni di Inverse SAR e Moving Target Indicator (MTI) all’equipaggio della stazione di controllo a terra per migliorare le attività di sorveglianza e polizia.

I primi sensori consegnati, oltre ad eseguire operazioni di sorveglianza, vengono utilizzate anche per i test, l’installazione e l’ottimizzazione delle piattaforme selezionate con il payload per una collaborazione a lungo termine con i produttori delle piattaforme TUAS.

Il Guardian è un sistema a standard militari SAR / ISAR / MTI a banda X multicanale scalabile ad alta risoluzione con elaborazione che utilizza FPGA, GPU e CPU integrati per l’elaborazione dei dati in tempo reale. Fornisce preziose informazioni all’equipaggio di terra sugli obiettivi e bersagli anche a grande distanza con capacità di immagine e rilevazione durante una visibilità estremamente scarsa, in tutte le condizioni meteorologiche e durante la notte e

il giorno.

Il Guardian, con un peso totale inferiore a 30 kg e dimensioni molto ridotte, è adatto per l’installazione su più piattaforme con e senza pilota. Fornisce un campo visivo a 360 gradi e una gamma di modalità digitali tra cui SAR con modalità stripmap e spotlight, Inverse SAR e Ground-, Maritime-, Dismount-MTI.

Il radar è interamente conforme agli standard militari ed e’ basato sulla tecnologia a stato solido che consente alta affidabilità, bassi costi di riparazione e manutenzione e lunga durata.

Attualmente, nuovi ordini del Guardian per UAV per la sorveglianza marittima e delle frontiere sono in corso di negoziazione con i nuovi clienti interessati a questa tecnologia all’avanguardia.

MetaSensing è una PMI italo-olandese che opera nel campo del telerilevamento, guerra elettronica e Synthetic Aperture Radar (SAR) per applicazioni aeree, spaziali e terrestri. MetaSensing offre sensori per guerra elettronica e sensori SAR ad alta risoluzione per servizi di sorveglianza e difesa.

La società ha attualmente uffici in Italia, Olanda, Singapore e Corea del Sud con una rete commerciale e tecnica di partner in tutto il mondo. L’obiettivo principale di MetaSensing è fornire ai partner soluzioni innovative di telerilevamento e guerra elettronica basate su radar e sensori avanzati ma economici.

I prodotti MetaSensing vengono utilizzati in tutto il mondo per mappature e creazioni di immagini, pattugliamento terrestre e aereo ad alta risoluzione, sorveglianza costiera e marittima, rilevamento di droni. Il portafoglio MetaSensing offre una vasta gamma di sensori SAR attraverso tutte le principali bande radar tra cui banda Ka, Ku, X, C, L, P, UHF e VHF.

Fonte: comunicato MetaSensing