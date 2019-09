Test con esplosivi per il veicolo sudafricano 4×4 Mbombe 4 di Paramount Group

L’azienda sudafricana Paramount Group ha annunciato a Johannesburg il 17 settembre che il veicolo Mbombe 4×4, la più recente realizzazione della famiglia avanzata di veicoli blindati per il trasporto di personale (APC), ha ricevuto la certificazione finale per i test di esplosione verificati indipendentemente che hanno superato i criteri previsti dallo STANAG 4569 NATO- uno dei più alti livelli di protezione che può essere raggiunto da un veicolo blindato di quella classe.

Questi test hanno confermato le eccezionali prestazioni del Mbombe 4×4, che presenta le esclusive tecnologie di protezione contro le mine introdotte da Paramount Group, nel corso di una serie di test esplosivi progettati ed eseguiti da Landward Sciences, programma del Consiglio per la ricerca scientifica e industriale (CSIR), organo di ricerca scientifica leader e indipendente in Sudafrica.

I test di scoppio sono stati eseguiti in conformità con le più elevate specifiche internazionali, vale a dire STANAG 4569 NATO che istituisce parametri di riferimento per le protezioni degli occupanti di veicoli protetti.

ùIn questo caso il test ha visto tre esplosioni da 10 chili di TNT sotto le ruote e lo scafo e un test di scoppio laterale da 50 chili di TNT, eseguito a una distanza di 5 metri per imitare un ordigno esplosivo improvvisato (IED).

Il Mbombe 4 è stato progettato e sviluppato specificamente per la produzione nei paesi dei clienti, in risposta al crescente requisito dei governi per lo sviluppo delle proprie capacità industriali di difesa.

Il veicolo ha completato con successo una serie di prove estive con diverse forze armate in tutto il mondo, ha un design di nuova generazione, tecnologie avanzate e massimi livelli di protezione, risultato di decenni di esperienza sul campo di battaglia e nella guerra asimmetrica.

Come parte del programma di test di scoppio, l’integrità del Mbombe 4 è stata sottoposta sia a intense sperimentazioni sia a valutazioni post-test che hanno richiesto diversi mesi per essere completate, con le ispezioni finali del Mbombe 4 che hanno dato risultati eccezionali.

Le caratteristiche principali di Mbombe 4 includono anche un esclusivo design della rampa posteriore che garantisce rapidità di accesso e di dispiegamento delle truppe a bordo con il veicolo statico o in movimento.

Il Mbombe 4 pesa 13,3 tonnellate e può imbarcare fino a 2,7 tonnellate dui carico utile, sviluppa una velocità di 140 chilometri all’ora, ha un’autonomia di 800 chilometri e un sistema di sospensione indipendente progettato per soddisfare in modo ottimale la crescente domanda di protezione. All’equipaggio di 2 uomini si sggiunge un mitragliere e 4 fanti completamente equipaggiati.

Il lancio del Mbombe 4 e il suo primo cliente, l’esercito degli Emirati Arabi Uniti, sono stati annunciati durante l’International Defense Exhibition and Conference (IDEX) del 2019 ad Abu Dhabi.

Fonte comunicato Paramount Group