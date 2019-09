Un’esplosione coinvolge due Lince italiani in Somalia

Nella tarda mattina di oggi, due VTLM Lince, appartenenti ad un convoglio di 3 mezzi italiani, sono stati coinvolti in un’esplosione al rientro da un’attività addestrativa a favore della Forze di sicurezza somale.

Al momento non si registrano conseguenze per il personale italiano e le cause dell’esplosione sono in corso di accertamento secondo quanto reso noto dallo Stato Maggiore della Difesa ma potrebbe trattarsi di un ordigno esoplosivo improvvisato (IED), arma utilizzzata di frequente dai ribelli jihadisti somali Shabab.

I media locali parlano esplicitamente di un IED precisando che il convoglio italiano si trovava sulla strada Jaale-Siyaad e aveva appena lasciato la “Green zone” (l’area protetta che ospita alcuni ministeri, uffici governativi e degli organismi internazioinali presidiata dai militari somali) per dirigersi verso il ministero della Difesa somalo.

Fonti della Difesa italiana confermano la presenza di mezzi italiani sul luogo dell’attacco senza aggiungere al momento altri particolari

I militari italiani operano nell’ambito della missione europea in SOMALIA (EUTM), finalizzata al rafforzamento del Governo Federale di Transizione somalo (TFG), attraverso la consulenza militare a livello strategico alle istituzioni di difesa somale e l’addestramento militare.

La missione militare dell’UE opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri attori della comunità internazionale presenti nell’area d’operazione come le Nazioni Unite, l’African Union Mission in Somalia (AMISOM) e gli Stati Uniti d’America.