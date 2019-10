I saldi della Reale Aeronautica Giordana

La Giordania ha messo in vendita un gran numero di aeromobili nell’ambito di un ampio programma di razionalizzazione e riduzione dei costi avviato dal comandante generale della Royal Jordanian Air Force, generale Yousef Ahmed Al Hnaity.

Questi i velivoli posti in vendita a partire da settembre 2018 includono:

8 elicotteri Black Hawk UH-60L

2 cannoniere volanti CASA AC-235

2 aerei da trasporto CASA C-295

17 elicotteri d’attacco Cobra AH-1F – 2 ceduti alle Filippine e 3 al Kenya

1 aereo trasporto Hercules C-130B

12 addestratori Hawk Mk 63 e

13 elicotteri da trasporto UH-1H

6 elicotteri MD-530/Boeing AH-6

6 elicotteri Airbus EC635

6 droni cinesi CASC CH-4B

2 cargo pesanti Ilyushin IL 76MF (versione allungata del velivolo Il-76MD con nuovi motori PS-90A-76, elettronica rinnovata e fusoliera allungata di due ulteriori sezioni di 3,3 metri davanti e dietro l’ala, aumentando il volume del vano di carico e il carico utile dell’aeromobile) ceduti con il via libera di Mosca all’Aeronautica Egiziana.

Foto: Scramble

