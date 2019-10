L’Argentina rinvia a dopo le elezioni l’acquisto dei MiG-29

L’Argentina ha rinviato l’acquisto dei caccia russi MiG-29 sine die in relazione alle imminenti elezioni presidenziali nazionali. Lo ha riferito il vicedirettore del Servizio Federale russo per la Cooperazione Tecnico-militare Anatoly Punchuk: – “In vista delle elezioni presidenziali del paese è prematuro parlare di progressi sui colloqui relativi all’acquisto di caccia MiG-29.

Mentre [gli argentini] dichiarano l’interesse a proseguire sono evidentemente rallentati dalle variabili future e non possono andare avanti perché comprendono chiaramente che eventuali accordi oggi potrebbero non essere ulteriormente implementati domani; direi che è abbastanza logico.”

Punchuk ha ribadito che i negoziati potrebbero riprendere solamente dopo gli esiti del voto (previsti il prossimo 27 ottobre); la Russia dal canto suo è pronta a riprendere i colloqui col paese latinoamericano e giungere così ad una soluzione commerciale definitiva.

Come ampiamente trattato da Analisi Difesa nel marzo del 2017 Buenos Aires aveva inviato una RFP (request for proposal) per l’acquisto di non meno di 15 caccia MiG-29, notizia successivamente confermata nello scorso gennaio secondo cui Mosca avrebbe risposto inviando tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara d’appalto.