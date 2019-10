Marina Militare: parte da Tromso la 4a Campagna Artica di Nave Alliance

Il 27 Ottobre, Nave Alliance, Unità polivalente di ricerca idro-oceanografica della NATO, con equipaggio della Marina Militare Italiana, è partita dal porto norvegese di Tromsø alla volta dell’Oceano Artico per la campagna HIGH NORTH19.

L’attività è parte del Programma pluriennale di Ricerca in Artico della Marina Militare High North 2017-2019 coordinata e condotta dall’Istituto Idrografico della Marina, con la partecipazione dei diversi enti di ricerca nazionale e internazionale quali NATO STO-CMRE, JRC – Centro di Ricerca dell’Unione Europea, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico (ENEA), l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), European Research Institute (ERI) e industria (e-GEOS).

HIGH NORTH19, quarta campagna Artica di Geofisica marina, vedrà quest’anno come obiettivo principale la continuità temporale nell’osservazione ambientale, il mantenimento osservativo, la manutenzione di sistemi di acquisizione annuali quali i mooring S1 e ID2 oltre alla raccolta di nuovi dati, dall’atmosfera al fondale marino in rapporto ai ghiacci.

In particolare dal 2014 i siti S1 e ID2 fanno parte della rete internazionale di osservazione delle Svalbard, SIOS – Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System grazie al contributo di CNR, OGS, Marina Militare – Istituto Idrografico della Marina.

Durante High North19 le attività si svilupperanno nel settore marino a Sud e Occidente delle Isole Svalbard e lo Stretto di Fram con l’esplorazione dei fondali e l’acquisizione di dati nella colonna d’acqua e in atmosfera a integrazione delle attività condotte nelle precedenti campagne.

In tutto il periodo di campagna, sarà rivolta particolare attenzione al supporto della navigazione in ambienti estremi e tra i ghiacci con ARNACOSKY (Arctic Navigation with CosmoSKYMed), progetto di ricerca congiunto tra e-geos e IIM.

Lo sviluppo tecnologico e satellitare in ambienti estremi, in particolare, sono elemento cardine delle attività del programma HIGH NORTH, in linea con la recente crescita sostenuta dalle potenzialità operative e dal grande interesse rivolto ai settori polari.

Nave Alliance rientrerà in porto a Tromso il prossimo 1° novembre per concludere, il giorno successivo, la campagna High North 2019.

Fonte: comunicato Marina Militare