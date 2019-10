Radar Leonardo Kronos Land per l’Aeronautica del Bangladesh

Leonardo fornirà alla Bangladesh Air Force (BAF) un radar KRONOS LAND di sorveglianza aerea per la scoperta, l’acquisizione e il tracciamento di obiettivi in ambienti tattici.

L’annuncio è avvenuto in occasione del Salone BIDEC (Bahrain International Defence Exhibition and Conference), in Bahrain dal 28 al 30 ottobre, dove Leonardo è presente con una propria area espositiva.

La fornitura comprende una serie di apparati per le comunicazioni, oltre a servizi di supporto tecnico per un anno, un programma estensivo di addestramento per il personale della Forza Aerea bengalese sia in Italia sia in Bangladesh e parti di ricambio che permetteranno alla BAF di sviluppare una capacità operativa e di manutenzione a lungo termine per mantenere la piena funzionalità del sistema.

Interamente progettato e sviluppato da Leonardo, il KRONOS LAND è un radar 3D multifunzionale e multi missione per la sorveglianza e la difesa aerea, basato su tecnologia di ultima generazione AESA (Active Electronic Scanning Antenna). Il sensore fa parte della famiglia di radar KRONOS di cui la società ha venduto oltre 40 esemplari in tutto il mondo.

L’acquisizione rafforza la presenza in Bangladesh, dove la tecnologia di Leonardo è stata più volte scelta a partire da un sistema radar di sorveglianza RAT31 fornito alla BAF per la difesa aerea.

Fonte: comunicato Leonardo