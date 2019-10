Primo lotto di kit guida Spice-2000 per l’Aeronautica Indiana

La Forza Aerea Indiana (IAF) ha iniziato a ricevere dal produttore Rafael Advanced Defense Systems i kit Spice-2000, sistemi di guida destinati alla trasformazione delle bombe a caduta libera in bombe guidate di precisione. Secondo quanto pubblicato dai media locali, la consegna, che dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno, è stata effettuata presso la base aerea di Gwalior, sede dei Mirage 2000 in forza al 40th Wing del Central Air Command.

L’accordo con Rafael, firmato a giugno di questo anno dall’Aeronautica Indiana e classificato dalle autorità militari come “contratto d’emergenza”, riguarda l’acquisizione di oltre 100 kit Spice-2000 per un controvalore da circa 42 milioni di dollari.

Lo Spice-2000 era stato utilizzato con successo lo scorso marzo negli attacchi aerei contro un campo di addestramento del gruppo terroristico Jaish-e-Mohammed (JeM) sito nelle vicinanze di Balakot, località del Pakistan. IAF installerà il kit sulle bombe MK-84 che armano i Mirage 2000 di Gwalior.

Il kit Spice, sviluppato anche nella versione per bombe da 1000 e 250 libbre, è considerato il più avanzato tra quelli utilizzati per la trasformazione delle bombe a caduta libera in bombe guidate di precisione, questo perché combina i vantaggi del sistema di guida satellitare a quelli della guida elettro-ottica.

In tal modo, il kit Spice riduce la quantità di armi trasportate ed aumenta il raggio d’azione e la manovrabilità del velivolo. Inoltre, in fase di pre-flight può essere programmato con informazioni relative ad un massimo di cento obiettivi e grazie alle 12 superfici di controllo che ne permettono la gestione del volo ha un raggio di planata di circa 60 chilometri, distanza che consente ad un aereo di sganciare la bomba senza comunque entrare nell’area di fuoco dei sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio.

Utilizzato anche dalle Forze Aeree Israeliane, può essere installato sulle bombe da 2000 libbre MK-84, BLU-109, APW e RAP-2000 ed è omologato per piattaforme di lancio quali i caccia McDonnell Douglas F-15 Eagle, General Dynamics F-16 Fighting Falcon, Panavia PA-200 Tornado, SAAB JAS 39 Gripen e Dassault Mirage 2000. (IT Log Defence)