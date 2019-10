L’UCAV S-70 Okhotnik vola assieme al Sukhoi Su-57

Come abbiamo avuto modo di seguire sul nostro canale Telegram lo scorso 27 settembre, il Ministero della Difesa russo ha diffuso il video del primo volo congiunto dell’UCAV stealth Sukhoi S-70 Okhotnik con un caccia di quinta generazione Sukhoi Su-57.

Il volo effettuato dall’Okhotnik in modalità totalmente autonoma dal decollo all’atterraggio è avvenuto da una struttura di prova non nota ed è durato poco più di trenta minuti.

Secondo la Difesa russa l’Okhotnik avrebbe interagito con il Su-57 trasformandosi in un vero e proprio amplificatore di sensori testando così il radar e i sistemi di designazione e puntamento dei bersagli per i sistemi d’arma a lungo raggio lanciate al di fuori della copertura della difesa aerea nemica e trasmettendo numerosi dati al pilota del caccia di quinta generazione.

Mostrato in anteprima sul nostro canale Telegram lo scorso 23 gennaio, l’Okhotnik è un UCAV da 20 tonnellate caratterizzato da un design tuttala, privo di coda e derive e dotato di una presa d’aria dorsale. L’Okhotnik sfrutta una notevole capacità stealth dettata dall’uso di materiali compositi e da uno speciale rivestimento radar assorbente sviluppati durante la realizzazione del caccia di quinta generazione Su-57.

In relazione agli elementi di intelligenza artificiale e autonomia l’Okhotnik è stato definito dai suoi costruttori come il prototipo del primo velivolo russo di sesta generazione anche se, come avevamo correttamente ipotizzato a suo tempo, è molto probabile che il suo utilizzo possa avvenire anche nel ruolo di gregario assieme al caccia Sukhoi Su-57 e il recente volo congiunto sembra confermare sempre più quest’ipotesi.

Notizia recente infine, resa dall’Izvestia, è quella dell’istituzione da parte della Difesa russa di due unità aeree di UCAV Okhotnik entro il 2024; le unità in questione dovranno operare nei Distretti Militari occidentale e meridionale.