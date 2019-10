Veicoli anfibi da combattimento cinesi per il Gabon

La Guardia repubblicana del Gabon (GR) ha presentato per la prima volta durante la parata militare del Paese l’Indipendenza, i veicoli da combattimento di fanteria VN1 8 × 8 (IFV), prodotti dalla società cinese Norinco.

Gli IFV sino assegnati allo Squadrone di Esplorazione e Ricognizione del gruppo di intervento corazzato della GR secondo quanto annunciato.

Cinque VN1 sono apparsi nella sfilata privi della colorazione mimetica standard del GR, e secondo il Jane’s Defebnce Weekly, questo dettaglio potrebbe suggerire che i VN1 siano stati consegnati di recente.

Il modello VN1 visto nella parata è una variante di esportazione basata sull’IFV ZBL-08 (Tipo 08) che è completamente anfibio, del peso di 21 tonnellate.

Ha una torretta a due uomini equipaggiata con una pistola principale da 30 millimetri e una mitragliatrice coassiale da 7,62 millimetri.

È in grado di trasportare sette soldati oltre a tre membri dell’equipaggio. Il veicolo blindato modulare è utilizzato per il supporto di fuoco di fanteria, la logistica del campo di battaglia e le operazioni di reazione rapida. Operatori noti dell’IFV sono la fanteria di Marina del Venezuela e la Thailandia con il Gabon primo cliente in Africa.

Alla parata erano presenti anche due veicoli Dongfeng EQ2050 equipaggiati con più antenne e telecamere. I veicoli sono progettati per comunicazioni tattiche terra-terra e aria-terra, con capacità VHF e UHF ad alta frequenza.

Alla parata hanno partecipato anche veicoli corazzati leggeri Panhard VBL di fabbricazione francese, trasporti blindati Arquus Bastion e due trasporti corazzati Nexter Aravis (APC) del Support and Combat Squadron del gruppo di intervento corazzato.

Nell’ultimo decennio, secondo l’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI), il Gabon ha ricevuto 8 IFV Aravis dalla società francese Nexter tra il 2015 e il 2016 e 24 APC Matador dalla società sudafricana Paramount nel 2010.

La flotta di veicoli da combattimento del Gabon è attualmente composta da 24 APC Matador, sette APC Panhard M3, 15 APC Berliet VXB-170, 15 APC Cadillac Gage Commando di fabbricazione statunitense, 16 autoblindo Panhard AML-90, 12 veicoli scout EE-3 Jararaca, 14 Veicoli scout VBL di fabbricazione francese, 8 Panhard AML 60, 4 Eland 90 di fabbricazione sudafricana, 4 Eland 60, 14 EE-9 Cascavel di fabbricazione brasiliana, 9 ERC-90 Sagaie di fabbricazione francese e 4 auto blindate ERC-20 Kriss .

Foto Gabon TV e Norinco