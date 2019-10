Carro L 6 – carri leggeri, semoventi e derivati

Dopo l’uscita nel 2007 della prima edizione di questo volume, da tempo andata esaurita, gli stessi autori ne presentano una nuova edizione, notevolmente ampliata grazie ai documenti e alle informazioni raccolti negli ultimi anni.

Il lavoro descrive il carro leggero L6, i semoventi L40, i prototipi e derivati a essi legati; fa parte della collana dedicata dal GMT ai mezzi corazzati italiani, che conta già numerosi titoli.

Gli aspetti tecnici e storici vengono presentati capitolo dopo capitolo, con l’aiuto di schede, organici, disegni e molte immagini. Come in passato, non mancano i riferimenti agli equipaggi, alle loro uniformi, alle dotazioni dei reparti, ai ricordi dei protagonisti.

Numerose tavole a colori realizzate da Ruggero Calò completano questo lavoro, al quale hanno contribuito ricercatori italiani e stranieri.

Gli autori sono soci e collaboratori del Gruppo Modellistico Trentino da molti anni, con il quale hanno già pubblicato diversi volumi e una lunga serie di articoli storici e modellistici. Collaborano stabilmente con editori e riviste del settore per i quali hanno realizzato diversi volumi non solo in lingua italiana

Carro L 6

Autori: Andrea Tallillo, Antonio Tallillo, Daniele Guglielmi

Editore Gruppo Modellistico Trentino

Formato Rilegato

Pubblicato 24/01/2007

Pagine 126

Lingua Italiano

Isbn o codice id 9788890251122

Curatore F. Chisté – C. Pergher

Illustratore P. Compagni – R. Ciuffoletti

Euro 28