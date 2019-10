Via libera alla realizzazione delle nuove corvette finlandesi

Il governo finlandese ha approvato i contratti assegnati a Rauma Marine Constructions Oy (RMC) e Saab per il programma da 1,32 miliardi di euro delle nuove corvette Squadron 2020 destinate alla Marina finlandese.

Squadron 2020 copre l’acquisizione di quattro nuove fregate da 3900 tonnellate di dislocamento e 104 metri di lunghezza (definite “corvette” dalla Marina Finlandese) della classe Pohjanmaa, in grado di operare in mari ghiacciati.

RMC costruirà le nuove navi, le più grandi e complesse della flotta finnica, nel cantiere di Rauma, mentre Saab curerà la fornitura e l’integrazione del sistema di combattimento e dei radar dopo essersi imposta nella gara sulle offerte di Lockheed Martin e Atlas Elektronik.

Nel 2016 era stata assegnata a RMC una lettera di intenti e un contratto di progettazione peer le nuove unità mentre la commessa è slittata dal 2018 a quest’anno a causa dei prolungati negoziati tra il cantiere navale RMC e le autorità militari finlandesi risolti da un aumento del budget complessivo del programma.

Secondo il Ministero della Difesa finlandese, il valore del contratto per RMC sarà di 647,6 milioni di euro, mentre il contratto di Saab avrà un valore di 412 milioni di euro.

Foto Ministero Difesa Finlandese