Accordo tra CY4Gate e Fores Engineering

Cy4Gate s.r.l. e FORES Engineering s.r.l. hanno stipulato un accordo di collaborazione allo scopo di sviluppare sinergie nel settore Oil&Gas con l’obiettivo di incrementare la Cyber Resilience dei sistemi complessi e distribuiti quali IoT e O.T /ICS/ESD/SCADA degli impianti di estrazione e trattamento di idrocarburi.

La sicurezza informatica è oramai più che una priorità per tutti i player industriali, e negli ultimi due anni lo è diventata anche nell’Industria dell’Oil&Gas dove le conseguenze derivanti da un attacco cyber possono avere un impatto importante sull’intera linea di produzione automatizzata (perdita irreversibile di dati strategici, malfunzionamento dei macchinari, inquinamento dovuto a fuoriuscita di rifiuti tossici, perdite economiche, solo per citarne alcuni).

Le minacce attuali richiedono dunque riposte tempestive, e il valore aggiunto della collaborazione tra le due aziende italiane risiede nel presentare i prodotti con un approccio secure-by-design dal punto di vista della Cyber Security e di proporre sul mercato dei servizi di manutenzione di impianti per il trattamento dell’Oil&Gas anche con prestazioni di aggiornamento dei sistemi volti a garantire la cyber security per sistemi nati senza alcun concetto di sicurezza informatica.

Questo accordo mostra la capacità di fare sistema dell’industria nazionale per fornire soluzioni a garanzia della sicurezza di asset strategici per l’ecosistema economico nazionale e mondiale.

CY4GATE nasce da una joint venture tra la romana ELETTRONICA S.p.A, leader internazionale nel campo della Electronic Warfare, ed Expert System, azienda modenese leader nel settore del Cognitive Computing. Dall’unione del know-how in ambito Electronic Warfare e di sfruttamento dello spettro elettromagnetico di ELETTRONICA con i software e le competenze nella gestione e analisi delle informazioni di Expert System, CY4GATE opera in maniera sistematica in ambito della Cyber Electronic Warfare, Cyber Intelligence e Cyber Security offrendo un’ampia gamma di soluzioni alle Agenzie di intelligence, alle Organizzazioni governative della sicurezza (militari e non) e alle aziende.

FORES Engineering, Società italiana appartenente al Gruppo Rosetti Marino, specializzata nella Progettazione multidisciplinare e nell’integrazione di sistemi di Automazione, Controllo, Supervisione, e Sicurezza per il settore Energy (Oil&Gas, Petrolchimico, Chimico e Power), amplia così il suo portfolio di competenze proponendo soluzioni chiavi in mano di cyber resilience. Sin dalla sua fondazione nel ’92 ha realizzato e avviato 2500 forniture in 13 diversi Paesi e grazie alla sua capacità di migliorare continuamente i prodotti offerti, garantendo i più alti standard di affidabilità e qualità, si è imposta nel mercato come fornitore qualificato verso le principali compagnie e operatori nel settore energetico mondiale.

Fonte: Comunicato Elettronica Group