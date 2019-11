GAIANI: LO STATO ISLAMICO COMBATTE ANCORA E ANCHE I MILITARI ITALIANI SONO UN BERSAGLIO

L’attacco alle forze speciali italiane in Iraq al centro del programma Prima Serata di TgCom24. Questo attacco, come quello del 30 settembre contro i nostri militari in Somalia, conferma che i contingenti nazionali schierati nei teatri bellici costituiscono un bersaglio per le milizie jihadiste anche se le missioni italiane non prevedono compiti di combattimento.