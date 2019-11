Global Data prevede il rilancio del mercato dei mezzi corazzati

Il mercato globale dei veicoli corazzati, attualmente del valore di 19.5 miliardi di dollari, crescerà a 27,5 miliardi con un tasso di crescita annuale del 2,76%, secondo GlobalData, una società mondiale di analisi.

Nel rapporto di GlobalData, “Il mercato globale dei veicoli corazzati 2019-2029”, si prevede che la domanda di veicoli corazzati dovrebbe essere guidata principalmente dalla necessità di ammodernamento e ristrutturazione delle forze militari con la capacità di affrontare qualsiasi minaccia.



Stelios Kanavakis, che ha guidato la ricerca sul mercato dei sistemi terrestri presso Global Data, ha dichiarato che “l’ampia gamma di minacce che le forze militari affrontano in tutto il mondo, tra cui i rischi per la sicurezza nazionale e militare, aumenterà la domanda di piattaforme di veicoli corazzati nuovi o usati per affrontare le minacce in un modo costo-efficace e operativamente praticabile, con un numero crescente pianificatori che pongono l’accento sui veicoli a ruote rispetto a quelli cingolati “.

Il mercato globale dei veicoli corazzati comprende nove tipi di veicoli corazzati con veicoli di combattimento di fanteria (IFV) e veicoli da combattimento per armamenti pesanti (HACV) che attualmente detengono una quota del 21,6% delle vendite ciascuno, seguita da veicoli leggeri multiruolo (LMV) e carri armati con una quota rispettivamente del 19,7% e del 14,6%.

GlobalData afferma che oltre alla modernizzazione e alla nuova strutturazione delle forze terrestri, che sono i principali driver dietro la crescita globale del mercato dei veicoli corazzati, le controversie transnazionali nonché l’iniziativa per frenare le attività terroristiche e sradicare i gruppi di ribelli dovrebbero guidare la domanda di veicoli corazzati sul prossimo decennio.

Oltre ai paesi già tra i maggiori investitori nel settore della Difesa in ogni regione, GlobalData afferma che anche i paesi più piccoli stanno implementando nuovi piani o programmi di acquisizione per veicoli corazzati.

Il rapporto prevede che l’Europa guiderà il mercato dei veicoli corazzati nel periodo 2019-2029 con una spesa di 79,3 miliardi di dollari, il 31,7% del mercato mondiale, seguita dalla regione Asia-Pacifico con una spesa di 65,6 miliardi pari a una quota del 26,2% del mercato globale.