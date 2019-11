GAIANI: TERRORISMO E IMMIGRAZIONE? UN LEGAME NOTO DA ANNI

A Tgcom24 Mediaset sono state messe in luce molte delle questioni irrisolte crisi che coinvolgono anche l’Italia nel Mediterraneo e in Europa. Al centro del dibattito l’inadeguatezza della NATO sottolineata dal presidente francese Macron, il ruolo ambiguo di Stati Uniti e Turchia, le crisi in Libia e Siria e l’eterna questione dell’immigrazione illegale e dei suoi legami col terrorismo islamico.