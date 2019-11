Iveco Defence Vehicles firma il contratto per fornire 918 veicoli multiruolo all’Esercito Olandese

Facendo seguito all’annuncio del settembre scorso, Iveco Defence Vehicles ha firmato oggi il contratto con il Ministero della Difesa olandese per fornire un lotto iniziale di 918 veicoli medi multiruolo protetti denominati “12kN”.

La cerimonia della firma si è tenuta oggi al salone NIDV di Rotterdam alla presenza, per i Paesi Bassi, del vice ammiraglio Arie Jan de Waard, direttore della difesa Organizzazione materiale (DMO).

L’acquisizione fa parte del “Programma generale della difesa per il rinnovamento dei veicoli militari ruotati” (DVOW – Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen), con forniture previste dal 2022 al 2026.

Il veicolo “MTV” (Medium Tactical Vehicle) di Iveco Defence Vehicles è progettato con l’obiettivo di unire la notevole mobilità tattica 4×4 con ottimali prestazioni off-road ed elevata protezione dell’equipaggio, oltre a un’eccellente capacità di carico utile.

Elevata affidabilità, facilità di manutenzione e ridotti costi del ciclo di vita sono stati i requisiti chiave nella progettazione dell’MTV, orientando quindi la scelta dei principali gruppi e sistemi verso componenti con prestazioni e affidabilità collaudate per milioni di chilometri nelle condizioni ambientali più impegnative e diversificate.

Nel corso degli anni, Iveco Defence Vehicles ha fornito all’Esercito Olandese numerosi veicoli provenienti dalla sua vasta gamma di prodotti commerciali e militari, come i camion IVECO Stralis 6×2 a lungo raggio, il Trakker 8×8 per i vigili del fuoco dell’esercito e l’EuroCargo 4×4 forniti ai marines olandesi per i territori dei Caraibi