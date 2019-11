Radar Leonardo Gabbiano per il velivolo da pattugliamento Diamond DA62

In occasione del Dubai Air Show 2019, Leonardo e Diamond Aircraft Industries annunciano che amplieranno la loro collaborazione equipaggiando il velivolo Diamond DA62 MSA (Mission Surveillance Aircraft) con il radar Gabbiano Ultra-Light TS-80 di Leonardo.

Il radar sarà integrato nel sistema di missione ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance) di Leonardo e consentirà una maggiore capacità di sorveglianza da parte della piattaforma, ampliandone la gamma di missioni che può svolgere ed espandendone il potenziale di mercato. L’integrazione sarà completata all’inizio del 2020; il velivolo dotato del Gabbiano Ultra-Light TS-80 è già disponibile sul mercato.

L’integrazione del Gabbiano Ultra Light TS-80 rappresenta una evoluzione rispetto all’annuncio di giugno scorso quando le due società hanno comunicato l’intenzione di proporre il velivolo DA62 MSA, una versione del DA62 bimotore di Diamond, appositamente progettato per le missioni di sorveglianza marittima e terrestre, basato sul sistema di missione ATOS.

Al momento dell’annuncio la piattaforma era equipaggiata con il radar Gabbiano Ultra-Light TS-20 di Leonardo. Il radar Gabbiano Ultra-Light TS-80 rappresenterà una ulteriore soluzione standard e offrirà ai potenziali clienti una gamma ancora più ampia di modalità e di opzioni grazie alle capacità della famiglia di radar Gabbiano.

Il DA62 MSA è la più recente variante dei velivoli per missioni speciali di Diamond Aircraft. Il bimotore.

interamente in fibra di carbonio, è dotato di un cockpit digitale e di un pilota automatico completamente integrato. I due motori che lo alimentano consentono al velivolo una autonomia fino a otto ore grazie a una straordinaria efficienza. La fibra di carbonio garantisce una durata illimitata dell’aerostruttura: il velivolo non è soggetto a corrosione, anche se utilizzato in ambienti salini e umidi.

Queste caratteristiche consentono costi di gestione estremamente bassi, rendendo il DA62 MSA il velivolo di missione speciale più efficiente della sua categoria.

I radar della famiglia Gabbiano sono stati selezionati da quattordici clienti internazionali ed installati su numerose tipologie di piattaforme. La variante TS-80 è così chiamata per la sua capacità di erogare 80 watt di potenza, grazie alla quale garantisce una sorveglianza a lungo raggio. Il radar presenta anche un competitivo tasso medio tra guasti di 2500 ore e un gruppo antenna a 360 ° con una ampia scansione in elevazione (+ 20 ° / -55 °).

Come il Gabbiano Ultra-Light TS-20, il Gabbiano Ultra-Light TS-80 è dotato della suite completa di modi della famiglia di radar Gabbiano, continuamente incrementata in oltre dieci anni. I modi includono la sorveglianza aria-mare con la modalità Track While Scan (TWS), la mappatura del terreno ad alta risoluzione (Spot / Strip-SAR), l’imaging e la classificazione del bersaglio con la modalità ISAR, e la navigazione con la mappatura del suolo e la gestione in sicurezza anche in condizioni meteo avverse.

Diamond Aircraft, con sede in Austria e stabilimenti di produzione in Canada e Cina, è tra i principali produttori di aeromobili per l’aviazione generale. Fondata nel 1981, Diamond ha diversi primati nell’aviazione e ha raggiunto numerosi traguardi e riconoscimenti da esperti del settore. Oggi Diamond Aircraft ha oltre 1.000 dipendenti in tutto il mondo e offre la gamma più completa di modelli di aeromobili a pistoni certificati: dal due posti DA20 allo straordinario DA62 a sette posti.

Con la sua linea completa di aeromobili a pistoni, che includono gli addestratori con pistoni a motore singolo (DA40 NG, DA40XLT) e a più motori (DA42-VI, DA42-L360), insieme a simulatori di addestramento al volo specifici per tipo e motori proprietari, Diamond Aircraft è un fornitore unico sul mercato della formazione delle flotte. Diamond Aircraft ha anche un ruolo di primo piano nel mercato delle missioni speciali con le soluzioni chiavi in mano di telerilevamento rappresentate dai velivoli DA42 MPP e DA62 MPP e la serie di addestratori acrobatici a coppia a turbopropulsione, in fase di certificazione DART.

Diamond Aircraft utilizza motori a pistoni di propulsione senza piombo proprietari, realizzati da Austro Engine GmbH (una controllata al 100% di Diamond Aircraft Austria), per il DA40NG, DA42-VI e DA62. Ognuno degli aerei Diamond condivide un DNA comune, che incorpora una tecnologia all’avanguardia, che oltre a innovare, garantisce prestazioni, efficienza e sicurezza superiori. Oltre 5.000 velivoli Diamond sono guidati da piloti privati, operatori di addestramento di volo professionisti e istituzioni in tutto il mondo.

Fonte: comunicato Leonardo