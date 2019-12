Almanacco navale della Seconda guerra mondiale (1939-1945)

Il 1° settembre 1939, ottant’anni fa, l’attacco tedesco alla Polonia dava il via a quella che in breve tempo sarebbe divenuta la Seconda guerra mondiale. Da subito, l’elemento navale ebbe un ruolo fondamentale. A sparare i primi colpi della guerra, contro Danzica, era stata una vecchia corazzata tedesca veterana del precedente conflitto mondiale e, simbolicamente, la resa del Giappone sarebbe stata firmata, il 2 settembre 1945, sul ponte di una fiammante corazzata americana.

I sei anni di conflitto furono contrassegnati dalla crescente mobilitazione delle forze navali, maggiori e minori, chiamate ad attaccare o difendere linee di comunicazione marittime sempre più vitali, ma anche a operare con maggiore capacità di penetrazione e proiezione contro le difese e i territori avversari. Operazioni di sommergibili, guerra aeronavale e operazioni anfibie raggiunsero livelli del tutto inediti e ancora oggi insuperati.

Questo libro traccia lo status delle flotte allo scoppio della guerra, al momento del loro coinvolgimento e il loro sviluppo bellico. Tale ricerca si estende anche alle realtà minori, quasi sempre tenute in ombra dalla pubblicistica storico-navale: quei Davide che talvolta si batterono contro i Golia avversari, come le Marine finnica e olandese, greca e polacca, tailandese e cinese. Senza contare altri apporti, come quello brasiliano, mentre anche le Marine neutrali dovettero comunque mobilitarsi per difendere le acque territoriali e gli interessi nazionali.

Giuliano Da Frè , giornalista e scrittore, dal 1996 collabora con varie testate specializzate nel settore militare tra cui RID – Rivista Italiana Difesa, Focus Storia e Rivista Marittima. Analista navale per il web magazine Analisi Difesa e per Portale Difesa, ha scritto circa 400 articoli dedicati soprattutto alla storia militare.

Con Odoya ha pubblicato La Marina tedesca 1939-1945 (2013) e Storia delle Battaglie sul mare (2014), cui sono seguiti, per Newton Compton, Le grandi battaglie della Prima guerra mondiale (2015) e I grandi condottieri del mare (2016).

Autore: Giuliano Da Frè

Collana: OL – Odoya Library

ISBN: 978-88-6288-556-0

Pagine: 752

Formato: 15,5×21 cm

Data di pubblicazione: Ottobre 2019

Editore: Odoya

Tutti i libri dell’ autore: Giuliano Da Frè

Euro 32