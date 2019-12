Intesa tra Leonardo e CODALTEC per sviluppare il mercato colombiano

Durante Expodefensa, Salone dedicato alla Difesa e Sicurezza in corso a Bogotà, Leonardo e CODALTEC (COrporacion De ALta TECnologia para la defensa) hanno firmato un Memorandum of Understanding per avviare una collaborazione volta a identificare progetti e opportunità commerciali in Colombia.

Grazie a questo accordo, le due società promuoveranno la commercializzazione di soluzioni nel settore dei sistemi di difesa aerea, soluzioni C4I, sicurezza informatica e sistemi di protezione delle infrastrutture nazionali. Leonardo e CODALTEC valuteranno opportunità di collaborazione in Colombia nell’ambito di alcuni programmi e definiranno e svilupperanno strategie e piani di cooperazione per soddisfare le esigenze di potenziali clienti nel Paese.

Le principali attività su cui si concentrerà la partnership includeranno, inoltre, l’identificazione di opportunità congiunte e l’eventuale trasferimento di tecnologia al Ministero della Difesa colombiano e a CODALTEC nell’ambito dei settori di cooperazione.

Sarà anche analizzata la potenziale partecipazione a gare e opportunità commerciali promosse dal governo nazionale e da enti non governativi colombiani, nonché da istituzioni e clienti internazionali.

Leonardo è presente in Colombia da diversi decenni a partire dalla fornitura di elicotteri, sistemi di difesa e sistemi di controllo del traffico aereo. Con questo accordo, la società mira perciò a rafforzare una relazione di lunga data con il Paese latinoamericano.

CODALTEC è una società colombiana specializzata nell’innovazione, che promuove lo sviluppo di capacità in diverse aree tecnologiche per supportare il progresso dell’industria nazionale e rafforzare i settori della difesa e civile grazie a tecnologie duali.

Fonte: comunicato Leonardo