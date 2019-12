Collegamenti data-link tra UAV e pattugliatori marittimi russi

Gli aeromobili di pattugliamento marittimo e ASW russi saranno dotati di specifici collegamenti data-link per consentire loro di ricevere dati di targeting da parte di velivoli senza pilota (UAV). Lo ha riferitoo lo scorso mese Izvestia.

Lo scopo dell’aggiornamento è quello di consentire agli UAV Forpost-R (nella foto) della Forza Aerospaziale russa di comunicare direttamente con i pattugliatori marittimi Tupolev Tu-142MZ/MR (‘Bear F/J’) della flotta settentrionale.

Secondo i funzionari della Marina russa citati da Izvestia è molto probabile inoltre, che la capacità di collegamento data-link possa essere incorporata su altri pattugliatori dell’Aviazione Navale come il Beriev Be-12 Chaika (“Mail” per la NATO) e l’Ilyushin Il-38 (Codice NATO “May”) e di conseguenza anche sui futuri UAV come il Sukhoi S-70 “Okhotnik”, il Sokol Altius-U e il Kronstadt Technologies Orion-E.

Foto Ministero della Difesa Russo