Consegnati alle forze kazakhe gli MRAP 4×4 Arlan prodotti da KPE

Kazakistan Paramount Engineering (KPE), joint venture tra la sudafricana Paramount Group e Kazakhstan Engineering, ha consegnato una serie di veicoli blindati ruotati MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) 4×4 Arlan al Ministero della difesa e alla Divisione Servizi Speciali del Kazakistan.

L’Arlan, prodotto in Kazakistan, è la variante per climi invernali del veicolo Marauder di Paramount, progettato per operare in ambienti estremi e soddisfare i requisiti di missione delle forze armate del Kazakistan, come il pattugliamento a lungo raggio delle frontiere o operazioni di forze di reazione rapida.

La società Kazakistan Paramount Engineering ha iniziato la produzione della Arlan nel paese nel novembre 2015 e il veicolo venne presentato all’Expo della difesa KADEX 2016.

I veicoli blindati sono caratterizzati da elevata protezione balistica e adattabilità alle dure condizioni ambientali del Kazakistan e della regione centro-asiatica in generale. Caratteristiche che includono il riscaldamento del motore prima dell’accensione, uno speciale sistema di controllo della temperatura adatto ad ambienti in cui la temperatura varia da più 50 gradi a meno 50 gradi.

Le caratteristiche del veicolo Arlan includono un design modulare e una monoscocca a doppio strato e struttura dello scafo a forma di V in grado di resistere a mine e ordigni improvvisati (Ied).

E’dotato di protezione balistica STANAG 4569 livello 3 dalle munizioni di armi di piccolo calibro e una protezione da scoppio STANAG 4569 livelli 3a e 3b contro le esplosioni di mine e Ied: sopporta esplosioni di ordigni da 10 chili di TNT sotto lo scafo, 10 chili di TNT sotto ogni ruota e un’esplosione laterale di 50 chili di TNT.

Il veicolo è inoltre dotato di protezione da aggressivi radiologici, chimici e biologici (RCB) che può far fronte alla diffusione della polvere radioattiva, gas e attacchi biologici, insieme ad apparecchiature di filtro-ventilazione in grado di purificare l’aria all’interno della cabina per diverse ore.

Nonostante la sua protezione avanzata e la capacità di portare un carico utile fino a 4.500 chili, Arlan raggiunge i 120 km all’ora con un’autonomia di 700 chilometri superando pendenze frontali del 60 per cento e pendenze laterali del e5 per cento .

I veicoli corazzati Arlan sono prodotti localmente nella fabbrica di veicoli corazzati KPE da 15.000 metri quadri, una delle più grandi e moderne fabbriche di veicoli corazzati della regione, con i team di progettazione KPE competenti nella personalizzazione dei mezzi come richiesto dai clienti nella regione.

Foto KPE