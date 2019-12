La Luftwaffe ordina altri missili Meteor per i caccia Typhoon

MBDA ha ricevuto un ordine per costruire ulteriori missili aria-aria a lungo raggio Meteor destinati ai caccia Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica tedesca.

Firmato il 16 dicembre, il contratto è stato assegnato a MBDA dal Meteor Integrated Joint Program Office (IJPO) per conto dell’Ufficio federale tedesco di Bundeswehr Equipment, Information Technology e In-Service Support (BAAINBw).

Meteor è considerato da molti il missile aria-aria più avanzato del mondo e ha un esclusivo sistema di propulsione ramjet che gli consente di volare più lontano e più velocemente (fino a Mach 4) di qualsiasi altro missile aria-aria, permettendogli di neutralizzare le manovre dei velivoli avversari anche a distanze estreme.

Éric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Il Meteor può essere considerato il programma di cooperazione nel settore della Difesa di maggior successo in Europa, riunendo le migliori tecnologie di sei nazioni europee per offrire una capacità militare comune che è veramente rivoluzionaria. Siamo molto lieti di ricevere questo ulteriore contratto dal cliente tedesco come ulteriore impegno nei confronti di Meteor e come principale arma per il dominio dell’aria impiegata dagli Eurofighter. ”

Meteor è stato integrato su tutti i cacciabombardieri di costruzione europea Gripen, Eurofighter e Rafale.

Foto MBDA