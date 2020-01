Elicotteri MD530F Cayuse Warrior al Kenya per le operazioni in Somalia

MD Helicopters ha consegnato al Kenya tutti e 6 i nuovi elicotteri MD 530F Cayuse Warrior previsti dal come da contratto del settembre 2018.

Le Forze di Difesa del Kenya (KDF) hanno richiesto 12 elicotteri per un valore di 253 milioni di dollari nel maggio 2017 e il 27 settembre 2018 MD Helicopters si è aggiudicata un contratto per la consegna di 6 MD530F al Kenya nell’ambito di un contratto da 1,4 miliardi di dollari per fornire fino a 150 MD530F/MD530G armati alle forze militari statunitensi e dei paesi partner.

Il contratto keniota comprende il supporto logistico iniziale (ILS) per gli aeromobili, i sistemi aeronautici e le attrezzature di supporto a terra.

MD Helicopters il 13 settembre 2019 ha annunciato che gli è stato assegnato un contratto per il supporto logistico e l’addestramento da parte del comando contrattuale dell’esercito americano in termini di contratto quinquennale del Kenya. Ha aggiunto che la spedizione dei 6 MD 530F Cayuse Warriors sarebbe stata completata entro la fine del 2019 come è avvenuto puntalmente.

Alimentati dal motore a turbina Rolls-Royce 250-C30 650shp, questi velivoli sono dotati di cabina di pilotaggio in vetro interamente digitale con finestrini oscurati, 62 mm di protezione balistica e pod per mitragliatrici calibro 50 e razzi M-260.

L’agenzia di cooperazione alla sicurezza della difesa degli Stati Uniti, nell‘annunciare il contratto keniota nel 2018, ha dichiarato che la vendita farà avanzare gli sforzi del Kenya per condurre operazioni di ricognizione e attacco a sostegno della loro missione AMISOM in Somalia.

“L’MD 530F sostituirà anche la vecchia flotta MD500 del Kenya, che è l’attuale piattaforma di ricognizione a supporto delle forze di terra keniote. Questa vendita migliorerà significativamente gli sforzi di modernizzazione dell’esercito keniota e aumenterà l’interoperabilità con le forze armate statunitensi e altri partner nella regione”.