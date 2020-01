La Difesa rumena ordina 942 camion Iveco Defense Vehicles

Iveco Defense Vehicles, una consociata di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha ricevuto il 30 dicembre 2019 dal Ministero della Difesa rumeno.un primo ordine di 942 camion in base a un accordo quadro che comprende più di 2.900 camion.

Questi primi 942 veicoli saranno consegnati in quattro anni, a partire dal 2020. Il contratto quadro include quattro tipologie di piattaforme logistiche militari della gamma di camion ad alta mobilità 4×4, 6×6, 8×8 e 8×8 Prime Mover, da fornire in 16 differenti varianti. Un terzo del lotto di veicoli disporrà di cabina blindata.

Dotati di un sistema centrale di gonfiaggio dei pneumatici (CTIS), motori a doppia alimentazione, argani a recupero automatico e assi tattici, i veicoli sono tutti trasportabili a bordo di velivoli C-130.

Ivece Defensse Vehicles sottolinea come questo importante risultato testimoni la soddisfazione delle Forze armate rumene per i veicoli acquisiti con due precedenti contratti per 57 camion ad alta mobilità nel 2015 e 173 nel 2017 e contribuisce ulteriormente a rafforzare le relazioni tra il ministero della Difesa rumeno e l’azienda.