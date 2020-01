Lockheed Martin ha consegnato 134 F-35 nel 2019

Lockheed Martin ha reso noto di aver consegnato il 30 dicembre il 134° F-35 dell’anno (un F-35B per il Corpo dei Marines degli Stati Uniti) superando così il target di 131 velivoli fissato per il 2019, condiviso da governo e industria.

I velivoli consegnati rappresentano un incremento del 47% rispetto al 2018, con un aumento della produzione di quasi il 200% rispetto al 2016. Nel 2020 Lockheed Martin ha in programma di consegnare 141 F-35 ed è pronta ad aumentare il volume di produzione annuale fino a raggiungere il picco produttivo previsto nel 2023.

‘Questo risultato testimonia che il programma F-35 è pronto ad affrontare la fase di produzione a pieno ritmo, continuando a focalizzarsi sul miglioramento delle consegne di tutto il sistema d’arma, ha dichiarato Greg Ulmer, vicepresidente di Lockheed Martin e direttore generale del programma F-35.

‘Abbiamo rispettato per tre anni di seguito i target di consegne annuali fissati e continuiamo ad incrementare i ritmi di produzione, migliorando l’efficienza e riducendo i costi”

Nel 2019, le consegne hanno incluso 81 F-35 per gli Stati Uniti, 30 per le nazioni partner internazionali e 23 per i clienti che accedono al programma statunitense delle vendite di equipaggiamenti militari all’estero (Foreign Military Sales).

L’azienda ha reso noto che il prezzo di un F-35A è ora pari a 77,9 milioni di dollari, in linea con l’obiettivo di 80 milioni di dollari, un anno prima di quanto previsto.

La prontezza operativa degli ’F-35 e i costi di sostegno continuano a migliorare: la flotta globale registra in media una performance superiore al 65% di prontezza operativa, mentre gli squadroni operativi evidenziano performance costantemente vicine al 75%; Il costo annuale di supporto di Lockheed Martin per velivolo è diminuito costantemente per 4 anni di seguito e di oltre il 35% dal 2015.

Oggi oltre 490 aerei F-35 sono operativi da 21 basi militari in tutto il mondo con oltre 975 piloti e 8.585 tecnici addestrati mentre la flotta di F-35 ha ormai superato le 240.000 ore di volo cumulative.

Le forze aeree di 8 nazioni schierano F-35 operativi da basi situate sul territorio nazionale e hanno dichiarato la Capacità Operativa Iniziale (IOC) mentre quattro hanno già impiegato caccia F-35 in operazioni di combattimento (Israele e le tre forze armate statunitensi).

Foto Lockheed Martin