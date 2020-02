Cannoni Leonardo 127/64 LW Vulcano per le fregate spagnole F-110

La Marina Spagnola (Armada) ha scelto il cannone navale 127/64 LW Vulcano di Leonardo per le cinque nuove fregate F-110. Il contratto è stato siglato nel dicembre scorso da Navantia, la società cantieristica iberica “prime contractor” nel programma delle nuove unità navali.

Il valore della commessa non è stato specificato ma altri contratti dovrebbero seguire in futuro per completare l’acquisto delle dotazioni necessarie alle torrette destinate ad equipaggiare la nuova classe di fregate spagnole la cui prima unità non sarà in servizio prima del 2028.

La proposta di Leonardo ha avuto la meglio sul cannone 127/62 Mk-45 Mod.4 offerto da BAE Systems incentrata sul 127/62 mm Mk-45, arma già peraltro imbarcata sulle 5 fregate F-100 classe Alvaro de Bazàn dell’Armada spagnola.