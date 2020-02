Veicoli JLTV e Stryker per l’Esercito Macedone

Il Ministero della Difesa della Macedonia del Nord acquisirà dagli Stati Uniti i primi 33 veicoli da combattimento leggeri 4×4 JLTV su 96 esemplari previsti per un contratto del valore di 11 milioni di dollari e si appresta a ordinare i primi di 56 veicoli da combattimento ruotati 8×8 Stryker dei quali è previsto l’acquisto di 249 esemplari entro il 2028.

Il governo e il parlamento macedoni hanno approvato alla fine dell’anno scorso l’acquisto dei mezzi statunitensi attraverso accordi intergovernativi per rimpiazzare l’intera gamma di veicoli dell’era sovietica, dai cingolati MT-LB ai ruoti BTR 70/80 e BRDM2.

Nell’ambito del piano a lungo termine per lo sviluppo delle forze armate entro il 2028, il Ministero della Difesa della Macedonia settentrionale individuato l’approvvigionamento di ruotati da combattimento come prioritario per equipaggiare un battaglione leggero rinforzato appositamente costituito, unità definita per “partecipare alle missioni NATO”. Gli Stryker invece consentiranno di equipaggiare una intera brigata.

Sulla base di un’offerta del 1 ° novembre 2019, il Ministero della Difesa della Macedonia del Nord ha accettato la proposta di acquisire due veicoli da combattimento: la Oshkosh JLTV in grado di imbarcare 5 militari e il General Dynamics Stryker in grado di trasportare due membri dell’equipaggio e una squadra di 9 unità soldati.

Il Pentagono ha presentato una lettera di intenti attraverso l’ufficio di cooperazione alla Difesa presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Skopje e ha ricevuto una lettera di accettazione..

Il prezzo base individuale dei JLTV è di 311.221,25 dollari per ogni mezzo e di 10.270.302 per tutti i 33 veicoli: cifra a cui aggiungere 305.458 dollari per I pezzi di ricambio e il supporto mentre il kit di integrazione di base costa 9.256,30 dollari per veicolo.

Sommando i costi descritti pari a 10.575.760 ai costi amministrativi (338.425 dollari) e di trasporto (85.815) il costo complessivo per l’acquisizione dei JLTV raggiunge gli 11 milioni di dollari nell’ambito di un contratto Foreign Military Sales (FMS), la procedura standard utilizzata per le forniture USA agli alleati.

Parte del costo dell’acquisizione, della formazione e della manutenzione della Macedonia per l’acquisto di JLTV e Stryker sarà finanziato attraverso 37 milioni di dollari del programma ERIP (European Recapitalization Incentive Program), rivolto ai paesi che si trovano nella NATO o sulla strada dell’adesione, come nel caso della Macedonia settentrionale.

Per favorire l’acquisto di mezzi e armamenti statunitensi (invece che russi o europei) l’amministrazione Trump ha stanziato 190 milioni di dollari in questo programma, rivolti a sostenere il procurement militare di Albania, Bosnia, Macedonia del Nord, Croazia, Grecia e Slovacchia.