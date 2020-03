Coronavirus: Parigi invia le LHD in Corsica e nei territori d’oltremare

La Marina francese dispiegherà le navi portaelicotteri da assalto anfibio Mistral e Dixmude a Reunion (Oceano Indiano) e nei Caraibi per aiutare a combattere il Ccoronavirus COVID-19 in quei territori francesi d’oltremare.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il 25 marzo l’avvio dell’Operation Resilience su tutto il territorio nazionale che “si concentrerà sull’aiuto e il sostegno delle popolazioni, nonché sul sostegno ai servizi pubblici per far fronte all’epidemia di COVID-19, nella Francia continentale e all’estero, nei settori della sanità e della logistica. e protezione. I militari si impegneranno in tutti i settori in cui possono fornire supporto per la continuità dello Stato”.



Il Mistral sosterrà le operazioni di soccorso nell’Oceano Indiano meridionale (dove è già presente) , comprese le isole di Reunion e Mayotte, mentre il Dixmude si schiererà nelle Antille francesi e nella Guyana francese.

La terza LHD della classe Mistral, il Tonnerre, è già stata incaricata di svolgere gli stessi compiti in Corsica.

Reunion ha oltre 100 casi COVID-19, su una popolazione totale di circa 850.000 persone.

Cni nave della classe Mistral imbarca ha un ospedale che comprende due sale operatorie, una sala radiologica, uno studio dentistico, uno scanner, 20 camere e 69 posti letto per ricoverati, di cui 7 per la terapia intensiva. Altri 50 letti possono essere installati nell’hangar per elicotteri, se necessario.