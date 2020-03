Human Interaction Tracking System di CY4Gate per l’emergenza sanitaria

HITS è una piattaforma software nata per supportare le istituzioni coinvolte nell’emergenza sanitaria. La piattaforma “web-based” è in grado di raccogliere, elaborare e aggregare i dati di geolocalizzazione provenienti da dispositivi mobili, permettendo quindi l’individuazione di potenziali focolai di infezione da coronavirus non ancora noti o contenere e tracciare la diffusione in quelli noti.

L’elaborazione dei suddetti dati, messi volontariamente a disposizione dagli utenti risultati positivi, permette di tracciarne i movimenti, a partire da una finestra di 2 o 4 settimane antecedenti al contagio.

Il cross-check simultaneo di più tracce permetterà di individuare aree ad alto rischio attraverso algoritmi di Artificial Intelligence, tenendo conto della presenza contemporanea di più persone risultate positive. La presenza di due o più individui nello stesso arco di tempo e nello stesso spazio è denominata hit.

In oltre Cy4gate ha realizzato una APP che permette, sempre su base volontaria ed anonima, di memorizzare in modo puntuale i propri movimenti tramite GPS, celle telefoniche e Access Point WIFI. Questi dati saranno poi conservati in modalità cifrati sul telefono del soggetto. Il soggetto che risulterà positivo potrà dunque autorizzare l’accesso ai suoi dati, permettendo di vedere esattamente il percorso che ha fatto e se, (questo attraverso il Bluetooth), è entrato a contatto con altri soggetti che hanno la stessa APP, e che sono stati esposti a rischio contagio.

Scaricata in modo diffusa dalla popolazione permetterebbe un lavoro collaborativo, cooperativo e volontario di identificazione dei contagi. Questi dati potrebbero essere acquisiti dalle autorità o enti preposti, previo consenso del soggetto positivo, per identificare con più puntualità le mappe del contagio.

L’applicazione prevede il consenso dell’utilizzatore alla raccolta dei dati e all’uso esclusivo al fine della gestione di situazioni di emergenza sanitaria come quella del COVID-19, dunque avviene nel rispetto della privacy.

Figura 1 Esempio di cluster di hit con indicazione del livello di rischio

La piattaforma, e la APP collegata, si pone l’obiettivo di supportare l’attività delle istituzioni coinvolte, fornendo numerosi vantaggi tra cui:

Ricostruzione puntuale del percorso del paziente positivo negli ultimi 15 giorni /30 giorni. La finestra temporale è variabile su indicazione delle autorità mediche competenti

Identificazione puntuale dei potenziali contagi tra le persone che hanno la stessa APP

E come conseguenza di queste possibilità può aiutare nella:

Limitazione nell’accesso a luoghi e servizi in maniera più precisa;

Identificazione di luoghi ad alto rischio di infezione;

Supporto alla previsione di nuove aree di contagio.

Figura 2 Vista dettagli utente

CY4GATE è una società di Elettronica Group che opera in maniera sistematica negli ambiti della Cyber Electronic Warfare, Cyber Intelligence e Cyber Security offrendo un’ampia gamma di soluzioni alle Agenzie di intelligence, alle Organizzazioni governative della sicurezza (militari e non) e alle aziende.

ELETTRONICA, all’avanguardia nel settore Electronic Warfare da quasi 70 anni, fornisce alle forze armate e ai governi di 30 Paesi oltre 3000 sistemi ad alta tecnologia. I sistemi di Elettronica sono progettati per una varietà di missioni operative chiave, dalla sorveglianza strategica, all’autoprotezione, al Sigint, alla difesa elettronica e al supporto operativo per applicazioni aeree, navali e terrestri. La compagnia vanta un solido record di collaborazioni nazionali ed internazionali di successo su tutte le principali piattaforme militari moderne come il fighter Tornado, il caccia Eurofighter Typhoon, l’elicottero NFH-90, la piattaforma PPA italiana, le navi italiana e francese Horizon e FREMM, e una vasta gamma di progetti in diversi paesi in tutto il mondo. La società è parte del Gruppo Elettronica a cui appartengono anche CY4GATE, specializzata in Cyber EW, Cyber Security e Cyber Intelligence, e Elettronica Gmbh, controllata tedesca specializzata nella progettazione di sistemi di Homeland Security.