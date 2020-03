Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in Afghanistan

“Il 7 ottobre 2001 gli Stati Uniti, appoggiati da una coalizione di paesi, attaccarono l’Emirato Islamico dell’Afghanistan, allora recente creazione del movimento dei talebani colpevoli di aver ospitato e protetto il gruppo estremista al-Qa’ida e il suo capo Osama bin Laden, responsabili dell’attacco contro le Twin Towers. Diciotto anni dopo, la guerra sta per concludersi.

Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato non soltanto non sono riusciti a piegare la resistenza dei talebani e a dare stabilità e sicurezza all’Afghanistan, ma hanno perso buona parte della loro credibilità militare e politica.

Il libro offre una ricostruzione critica della guerra nei suoi aspetti strategici e tattici; una valutazione del ruolo delle forze armate italiane, basata anche su una serie di interviste esclusive con ufficiali dell’Esercito; un’analisi della situazione attuale: i motivi per rimanere ancora in Afghanistan, le ragioni per abbandonare il paese, le prospettive di fronte a un ritorno dei talebani a Kabul. Infine, una riflessione sul ruolo dell’Occidente e sulla possibilità di intervenire con successo nelle crisi regionali del terzo millennio.”





Gastone Breccia

Nato a Livorno nel 1962, laureato in Lettere classiche, dal 2001 insegna Storia e Letteratura Bizantina all’Università di Pavia. Ha curato per la collana “I Millenni” il volume antologico L’arte della guerra. Da Sun Tzu a Clausewitz (Torino, Einaudi 2009), cui sono seguiti vari saggi quali I figli di Marte. L’arte della guerra nell’antica Roma (Milano, Mondadori 2012); L’arte della guerriglia (Bologna, Il Mulino 2013); 1915. L’Italia va in trincea (Bologna, Il Mulino 2015). Nel 2011 ha seguito sul campo il conflitto afghano da cui è nato il volume La tomba degli imperi (Milano, Mondadori 2013) e nel 2015 quello in Iraq e Siria. Su Analisi Difesa ha pubblicato un reportage dal fronte iracheno che contrapponeva i peshmerga curdi alle milizie dello Stato Islamico.

Autore Gastone Breccia

Editore: Il Mulino

Collana: Contemporanea

Anno edizione: 2020

In commercio dal: 20 febbraio 2020

Pagine: 176 p., Brossura

Euro 15

EAN: 9788815285850