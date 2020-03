Myasishchev converte un Antonov An-140-100 per la fotografia aerea

Come anticipato sul nostro canale Telegram lo scorso mese la società russa di costruzione di macchine sperimentali Myasishchev facente capo alla United Aircraft Corporation (UAC), ha completato la modernizzazione e contestuale modifica di un velivolo da trasporto Antonov An-140-100 in aereo da ricognizione fotografica e rilievi cartografici.

L’An-140-100 avrebbe ottenuto presso gli stabilimenti della Myasishchev la necessaria conversione parziale della cellula e dei suoi sistemi di bordo oltre all’installazione di apposite attrezzature speciali che faciliteranno la mappatura aerea dell’area sottoposta a sorvolo.

Secondo la dichiarazione resa dalla UAC nel prossimo futuro il velivolo dovrà essere sottoposto a controlli specifici e iniziare i primi voli di prova. Durante le prove una serie di test completi dovrà essere eseguita in varie condizioni a terra e in volo per confermare la sicurezza e l’affidabilità della struttura, oltre che per assicurare l’operabilità delle apparecchiature installate.

La speciale variante dell’An-140-100 sarà in grado di condurre così una mappatura ad alta risoluzione degli spazi terrestri e marini sottoposti a scansione e rilevamento fotografico. Le foto che verranno scattate potranno poi essere utilizzate per creare mappe elettroniche e digitali e modelli spaziali e tridimensionali per differenti scopi d’uso.

Quasi certamente l’ingresso in servizio degli An-140-100 in versione speciale consentirà la radiazione degli Antonov-Beriev An-30 (Codice NATO “Clank”), uno specifico derivato dal velivolo da trasporto/passeggeri An-24 (Codice NATO “Coke”) utilizzato per la ricognizione e la cartografia aerea che a suo tempo mandò in pensione i vecchi Lisunov Li-2FK e Ilyushin Il-14FK.

L’An-30 opera ancora oggi nella Forza Aerospaziale russa ed è stato visto in volo sopra la Siria e nei compiti di ricognizione nell’ambito della missione internazionale Open Skyes.