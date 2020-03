Successo del missile MBDA Sea Venom/ANL nei test di qualificazione

Il 20 febbraio MBDA ha condotto con successo il primo lancio sul bersaglio nei test per la qualifica del missile anti-nave franco-britannico Sea Venom/ANL presso il poligono missilistico francese (DGA EM) a Ile Du Levant.

Il missile è stato lanciato da un elicottero Dauphin vicino all’altezza minima di rilascio, raggiungendo la sua fase di crociera sul mare a un’altezza molto bassa. Durante la sua fase terminale, l’equipaggio dell’elicottero ha utilizzato le immagini del seeker a infrarossi trasmesse via data link per eseguire con successo un perfezionamento manuale del punto di impatto. Il missile ha quindi seguito questo punto designato fino a colpire il bersaglio con un livello di precisione molto elevato.

Quest’ultimo lancio si basa sui due precedenti che hanno testato il missile fino al limite delle sue capacità.

Il Sea Venom/ANL è un missile antinave appositamente progettato per gli elicotteri navali delle marine francese e britannica ed è adatto per un’ampia gamma di piattaforme. Può ingaggiare in modo sicuro navi ostili anche in ambienti litoranei congestionati e colpire un ampio spettro di obiettivi, tra cui piccole unità veloci, in mare o in porto, nonché obiettivi costieri.

“Il Sea Venom/ANL è il primo programma di cooperazione anglo-francese a sfruttare appieno i nostri centri di eccellenza, creato a seguito di un accordo intergovernativo ratificato dai parlamenti di entrambe le nazioni nel 2016″ ha dichiarato Éric Béranger, CEO di MBDA.

“MBDA sta compiendo tutti gli sforzi possibili per attuare con successo il programma Sea Venom/ANL, che ben rappresenta i benefici della stretta cooperazione che il Regno Unito e la Francia stanno condividendo nella Difesa, migliorando le capacità e la sovranità negli armamenti di entrambe le nazioni riducendo i costi “.

La Royal Navy britannica utilizzerà il Sea Venom a bordo degli elicotteri Leonardo Wildcat AW159, in sostituzione del Sea Skua, mentre la Marine Nationale francese impiegherà il missile ANL sull’elicottero leggero Airbus Guépard (HIL – Hélicoptère Interarmées Léger).