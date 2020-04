Super Hornet, Growler e Typhoon per rimpiazzare i Tornado della Luftwaffe

Berlino sembra aver finalmente deciso come rinnovare la flotta di cacciabombardieri della Luftwaffe. I Tornado (nella foto sotto) in servizio (una novantina divisi tra 50 IDS da interdizione/attacco in profondità, 20 ECR per la soppressione delle difese aeree nemiche (SEAD), 15 da addestramento e alcune riserve) verranno sostituiti da un mix composto da 30 Boeing F/A-18E/F Super Hornet, 15 Boeing EA-18G Growler da guerra elettronica/SEAD e di un numero imprecisato di Eurofighter Typhoon ottimizzati per i compiti di interdizione.

La scelta dei cacciabombardieri Boeing è stata resa nota ieri dall’agenzia di stampa DPA, riferendo che il ministero della Difesa guidato dalla cristiano-democratica Annegret Kramp-Karrenbauer ha informato del programma la commissione Difesa del Parlamento e ne ha già discusso informalmente con il segretario alla Difesa statunitense, Mark Esper.

La notizia era già filtrata sulla stampa da alcune settimane ma oggi il ministro riferisce al Bundestag la proposta di acquisto degli F-18 e dei Typhoon, decisione che spazza via le ultime speranze che Berlino potesse acquisire gli F-35 di Lockheed Martin, come hanno fatto molti altri paesi della NATO e come avrebbero preferito almeno una parte dei vertici della Luftwaffe.

Le motivazioni che hanno portato alla decisione finale sono al tempo stesso tecniche, finanziarie ma soprattutto politiche.

Il governo tedesco avrebbe preferito acquisire una novantina di 90 esemplari del Typhoon (nella foto a lato) prodotti dal consorzio italo-anglo-tedesco-spagnolo Eurofighter in aggiunta ai 141 oggi in servizio ma di una nuova versione (Tranche 4) ma adattare i Typhoon alle esigenze NATO di imbarcare le bombe nucleari statunitensi B-61-12 in gestione congiunta USA-Germania sul suolo tedesco e oggi assegnate ai Tornado avrebbe però comportato costi proibitivi oltre alle resistenze di Washington, le cui pressioni per l’adozione di un velivolo statunitense hanno avuto un impatto soprattutto sul partito CDU di Angela Merkel.

I 30 F/A-18E/F Super Hornet avranno quindi questo compito mentre l’acquisto dei 15 Growler (nella foto sotto) permetterà di sostituire nelle missioni anti-radar i Tornado ECR. L’intera commessa per i 45 velivoli Boeing dovrebbe avere un valore di circa 10 miliardi di euro.

“Mentre continuiamo ad attendere un annuncio ufficiale, restiamo impegnati a lavorare a sostegno sia del governo tedesco che degli Stati Uniti su questo importante contratto”, ha fatto sapere un portavoce della Boeing definendo la combinazione di Hornets e Growlers “l’ideale per soddisfare i requisiti degli aerei da combattimento tedeschi e da guerra elettronica”.

Secondo il giornale tedesco Der Spiegel la decisione del ministro Kramp-Karrenbauer potrebbe mettere in crisi la coalizione di governo sollevando i malumori dei socialdemocratici (SPD), partner di governo della CDU e CSU, che non sarebbero stati informati preventivamente, sono duramente critici nei confronti dell’Amministrazione Trump e contrari ad acquisire aerei “made in USA”.

Proprio per venire incontro alle resistenze dell’SPD l’allora ministro della Difesa, Ursula von der Leyen aveva presentato l’anno scorso un piano di compromesso per l’acquisto di una combinazione di 45 caccia Boeing e fino a un massimo di 93 nuovi Typhoon.

Foto Luftwaffe e Boeing