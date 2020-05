Pod Rafael Litening 5 e RecceLite per i caccia leggeri M-346FA di Leonardo

Rafael Advanced Defense Systems fornirà i sistemi Litening-5 e RecceLite di quinta generazione per equipaggiare l’aereo da combattimento leggero M-346FA di Leonardo. Lo rende noto un comunicato di Rafael precisando che si tratta della prima integrazione dei pod israeliani di quinta generazione sull’M-346FA di Leonardo.

L’M-346FA è la variante di combattimento multi-ruolo dell’addestratore avanzato M-346 in servizio anche con le forze aeree di Italia, Polonia, Singapore e Israele.

La variante FA è anche in grado di operare in modo efficace come velivolo tattico multi-ruolo in missioni aria-superficie, aria-aria e di ricognizione tattica e integrato con i pod Rafael il jet italiano avrà migliorate capacità di combattimento.

Il pod Litening 5 è utilizzato da 27 forze aeree su oltre 25 tipi di velivoli in tutto il mondo e offre immagini della telecamera a colori e a infrarossi in tempo reale (FLIR + SWIR) e HD diurne. I suoi sensori ad alta risoluzione e l’efficiente design EO/IR garantiscono un funzionamento affidabile a notevoli distanze.

Il pod Litening 5 consente il funzionamento di tutti i tipi di armi intelligenti aria-superficie, come le munizioni a guida laser, a guida GPS e EO/IR ed ha registrato oltre 2 milioni di ore di volo, per oltre due terzi in contesti operativi in tutto il mondo.

Con il sistema ISR di RecceLite, l’M-346FA sarà in grado di eseguire la ricerca del bersaglio utilizzando l’intelligenza artificiale avanzata, l’ATR (Automatic Target Recognition – riconoscimento automatico del bersaglio) e altri algoritmi intelligenti per il rilevamento e il tracciamento dei bersagli.

I pod RecceLite sono stati consegnati a 13 clienti in tutto il mondo e integrati su vari velivoli tra cui F-16, F-18, Jaguar, AMX, Tornado, Typhoon, Gripen, oltre agli UAV Heron TP e Reaper nelle forze aeree in Europa, Estremo Oriente e Sud America.

“Vediamo un numero crescente di nazioni che hanno requisiti per addestratori che siano anche in grado di svolgere missioni di supporto tattico ravvicinato e l’aggiunta dei pod Rafael di targeting e ISR di quinta generazione collaudati a livello mondiale rappresenta un miglioramento significativo e moltiplicatore di forza per la nostra piattaforma ” ha dichiarato Emanuele Merlo, vicepresidente Se mio della Divisione velivoli di Leonardo.

Guy Oren, vicepresidente capo della direzione dei sistemi elettro-ottici di RAFAEL sostiene che “questa nuova collaborazione con Leonardo apre nuovi mercati per integrare i nostri sistemi avanzati in piattaforme leggere aggiuntive ed economiche, basate sulla nostra vasta esperienza e legacy di integrazione in tutti i settori”.

(Foto Leonardo e Rafael)