Al via roadshow e bookbuilding per la quotazione in borsa di CY4GATE

CY4GATE – società attiva nel mercato cyber a 360° – nell’ambito del progetto finalizzato alla crescita e al proprio posizionamento competitivo in Italia e all’estero, ha avviato le attività propedeutiche all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia – gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In data odierna, è partito il roadshow e il bookbuilding, con incontri di persona e virtuali tra il Management di CY4GATE e investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le peculiari caratteristiche dell’azienda, gli ottimi risultati raggiunti nel 2019 e la strategia di crescita futura, che hanno spinto il Management a guardare il mercato AIM come rampa di lancio per il proprio sviluppo.

L’offerta prevede una raccolta in aumento di capitale compresa tra un minimo di 15 milioni di euro ed un massimo di 18,5 milioni di euro, e la vendita per un importo compreso tra un minimo di 5,2 milioni di euro e un massimo di 6,3 milioni di euro con una valutazione pre-money della Società compresa tra 30 e 37 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 3,0 e 3,7 euro e un flottante superiore al 40%. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni sarà reso noto mediante pubblicazione di comunicato stampa sul sito internet della Società.

CY4GATE nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle contromisure Elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System S.p.A. (leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17% circa), con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale.

CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.

CY4GATE chiude il 31 dicembre 2019 con risultati economici che evidenziano delle ottime performance in crescita a doppia cifra rispetto al 31 dicembre 2018. I Ricavi, al 31 dicembre 2019, pari a € 7,1 milioni evidenziano una crescita del 36% rispetto al 2018. L’EBITDA al 31 dicembre 2019 è pari a € 3,1 milioni con un EBITDA margin del 43,6%. Il 2019 si chiude con un Utile d’esercizio pari a € 1,9 milioni con una incidenza sui ricavi del 26,8%. La Posizione Finanziaria Netta 2019 è solida ed in netto miglioramento (+0,5 milioni di euro rispetto alla PFN al 31 dicembre 2018.

“Vogliamo crescere e vogliamo diventare leader del mondo cyber” ha dichiarato Eugenio Santagata, Amministratore Delegato di CY4GATE.

“Lo sappiamo, la galassia cyber è in costante e continua evoluzione: CY4GATE entra in gioco, innovando e creando prodotti di cyber intelligence e di cyber security di ultima generazione, che possano essere utilizzati da aziende, forze di polizia e agenzie governative. Il capitale che verrà raccolto sarà utilizzato per continuare ad innovare e sviluppare nuovi prodotti, per rafforzare la nostra struttura commerciale e accelerare la crescita di CY4Gate, sia nel nostro Paese sia

all’estero. La nostra innovazione sarà sempre all’avanguardia, per analizzare, anticipare e proteggere”.

Domitilla Benigni, Presidente di CY4GATE ha così commentato: “Quando sei anni fa abbiamo creato CY4GATE, abbiamo creduto profondamente nel progetto.

Per estrazione culturale e professionale, pensiamo che l’innovazione tecnologica sia alla base della difesa e della sicurezza. In questo breve lasso di tempo, abbiamo sviluppato prodotti di cyber intelligence e cyber security che hanno dimostrato la bontà del progetto.

L’ingresso in Borsa rappresenta la naturale e logica prosecuzione dell’idea di partenza di CY4GATE e sarà, quindi, il suo acceleratore di crescita”.

Nel processo di ammissione alla quotazione CY4Gate è assistita da: Equita in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist; KPMG in qualità di società di revisione nonché consulente fiscale; da Chiomenti come Legal advisor dell’operazione; da Reply quale consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication per le attività di Investor e Media Relation.