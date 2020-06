GAIANI:”NEL CONFRONTO TRA USA E CINA L’EUROPA SI DISTINGUE PER STRABISMO”

Mentre il confronto tra USA e Cia si fa sempre più serrato l’Europa si distingue per un evidente strabismo, Da un lato scarsa attenzione per la repressione del dissenso e dell’autonomia di Hong Kong da parte di Pechino. Dall’altro molta enfasi viene posta invece sulle manifestazioni negli USA (che spesso degenerano in saccheggi) utilizzando le violenze della polizia per criticare Donald Trump, dimenticando che negli USA la polizia dipende dai sindaci delle città.