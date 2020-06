La nuova fiera virtuale di Getac dedicata al settore della Difesa

Getac, leading company nella produzione di soluzioni rugged per il mobile computing, apre oggi le porte della sua nuova ”Defence Virtual Exhibition”, un’esperienza online interattiva dedicata al settore della Difesa. In seguito all’annullamento degli eventi di punta di settore a causa dell’attuale situazione sanitaria, Getac ha realizzato la “Defence Virtual Exhibition”, per presentare a clienti e partner le proprie soluzioni rugged più recenti, ovunque ed in qualunque momento lo desiderino.

Si tratta della prima di una serie di esperienze virtuali che Getac ha in programma per tutto il 2020, in cui si utilizzeranno piattaforme digitali innovative per continuare ad interagire con il pubblico di riferimento, in un momento in cui le fiere tradizionali non possono avere luogo.

“La mission di Getac è quella fornire soluzioni tecnologiche che consentano ai clienti di digitalizzare i loro processi e di ottimizzare la produttività in situazioni altamente sfidanti. Questa serie di fiere virtuali è un’estensione di questa mission”, afferma Rick Hwang, President of Rugged & Video Solutions Business Group, Getac Technology Corporation. “Con l’apertura di un nuovo canale di comunicazione, puntiamo non solo a fornire la tecnologia più recente, ma soluzioni più adatte ai nostri clienti.”

Una nuova modalità per scoprire online le soluzioni rugged di Getac

Grazie alla più recente tecnologia 3D, i visitatori della “Defence Virtual Exhibition” possono visualizzare i prodotti e interagire con i dispositivi rugged di Getac ad un livello così dettagliato mai raggiunto online, consentendo loro di conoscere le caratteristiche principali, le funzionalità, il design e molto altro ancora. Tra questi saranno presenti il nuovissimo notebook fully rugged B360, attualmente il portatile più luminoso, veloce e rugged presente sul mercato, i tablet fully rugged A140 e UX10-IP, il notebook fully rugged convertibile V110 e il notebook fully rugged X500.

Inoltre, un’app di realtà aumentata facilmente scaricabile, consente agli utenti di visualizzare e posizionare in tempo reale il dispositivo Getac scelto, semplicemente puntando la fotocamera dello smartphone e di vedere esattamente come si adatterebbe in uno specifico ambiente di lavoro

Focus su 5 applicazioni in ambito Difesa

La “Defence Virtual Exhibition” si focalizza su cinque principali applicazioni tecnologiche del settore della Difesa e su come le soluzioni rugged di Getac possano aiutare i clienti a superare al loro interno le sfide chiave.

1) Comunicazione tattica e sorveglianza radar – Aiuta gli operatori a connettersi ai principali sistemi di comunicazione e radar da postazioni di campo remote.

2) Medicina militare – Fornisce una soluzione rugged affidabile per i soccorritori che si trovano ad intervenire in situazioni di forte pressione.

3) Manutenzione degli elicotteri – Consente agli equipaggi di eseguire diagnosi e manutenzioni complesse in diverse condizioni ambientali.

4) Forze speciali – Consente ai team di pianificare ed eseguire in modo efficace operazioni sensibili in ambito terrestre, navale e aereo.

5) Manutenzione degli aerei – Fornisce agli ingegneri e ai meccanici un rapido accesso in tempo reale, alle informazioni necessarie per riparazioni complesse, in qualsiasi condizioni atmosferica.

Oltre a visitare la fiera virtuale in 3D, i visitatori possono scaricare documentazione dedicata al settore, prenotare incontri virtuali con esperti di Getac e richiedere informazioni di follow-up ogni volta che lo riterranno opportuno, il tutto direttamente attraverso il sito dedicato al “Defence Digital Trade Show”.

Anche durante un periodo come questo che non ha precedenti, l’attività all’interno del Settore della Difesa prosegue in ogni caso, e la cancellazione delle fiere di riferimento potrebbe avere creato un vuoto. Getac in qualità di leading company a livello globale nella tecnologia digitale e nell’innovazione, ha utilizzato le proprie conoscenze per creare un’esperienza online coinvolgente per clienti e partner di tutto il mondo, rendendo accessibili le soluzioni più recenti, progettate per il settore della Difesa, direttamente a portata di clic. La “Defence Virtual Exhibition” di Getac, offre a clienti e partner tutte le informazioni di cui necessitano per fare le opportune scelte, in un momento in cui prendere le giuste decisioni non è mai stato così importante.

Getac è una sussidiaria chiave di MiTAC-Synnex Business Group (con ricavi consolidati per il 2019 pari a 40 miliardi di dollari USA), è stata fondata nel 1989 come joint venture con GE Aerospace per fornire prodotti elettronici per la difesa. Le attività di business di Getac comprendono notebook rugged, tablet PC rugged e soluzioni video mobili per uso militare, automotive, pubblica sicurezza e per i clienti che operano nei settori delle utilities, produzione, trasporto e logistica.

Fonte: comunicato Getac