Altri blindati Mamba Mk7 per l’esercito del Niger e la G5 Sahel Joint Force

Gli Stati Uniti hanno donato 22 veicoli blindati Osprea Mamba Mk 7 al Niger per equipaggiare le unità nigerine assegnate alla G5 Sahel Joint Force per la sua lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale e il traffico nel Sahel.

I veicoli sono stati consegnati il 5 agosto nel corso di una cerimonia nella capitale del Niger, Niamey: si tratta di 15 Mamba Mk 7, 4 veicoli in versione comando e 3 in versione ambulanza. Sono state consegnate anche due ambulanze Toyota Land Cruiser e quattro set di attrezzi e ricambi meccanici per veicoli blindati. Gli Stati Uniti forniranno anche supporto per la manutenzione delle apparecchiature.

Basato sull’omonimo veicolo sudafricano, il Mamba Mk 7 è prodotto negli Stati Uniti da Osprea Logistics e presenta vari miglioramenti rispetto alle precedenti versioni.

Gli Stati Uniti nel 2019 avevano consegnato altri 13 Osprea Mamba al Niger parte di una donazione da 21 milioni di dollari che comprendeva sistemi radio, camion da trasporto, autocisterne, sistemi di navigazione GPS, tende militari e equipaggiamenti individuali per i soldati.

“Gli Stati Uniti e il Niger hanno sviluppato una partnership di lunga data che include esercitazioni di addestramento militare e supporto di intelligence, sorveglianza e ricognizione per le attività di antiterrorismo”, ha ricordato un comunicato dello US Africa Command.

“Come dimostrato dal nostro continuo sostegno, gli Stati Uniti considerano il Niger un partner strategico estremamente importante e fondamentale per lo sforzo multinazionale di sconfiggere alcuni dei gruppi terroristici più spietati del mondo”, ha detto l’ambasciatore a Niamey, Eric Whitaker.

Gli Stati Uniti hanno fornito tra il 2013 e il 2015 anche 4 velivoli Cessna 208 Caravan, di cui due configurati per la sorveglianza e due per l’evacuazione medica, nonché addestramento per i piloti e gli equipaggi di manutenzione nigerini.

Foto Osprea e Ambasciata USA in Niger