GAIANI – LA DEVASTANTE ESPLOSIONE DI BEIRUT

Intervistato da TgCom 24 Mediaset il direttore di Analisi Difesa evidenzia come nell’esplosione di Beirut non vi siano prove al momento di dolo o terrorismo ma l’aver lasciato un così ampio deposito di materiale esplosivo stoccato in pieno porto nei pressi della città costituisce un errore grave che avrà conseguenze devastanti sulla già provata economia libanese.