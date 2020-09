l sistema di biocontenimento A.T.ISOL a bordo del C-27J

Recentemente, presso lo stabilimento di Caselle Sud della Divisione Velivoli di Leonardo, sono state condotte una serie di prove per l’integrazione del sistema di biocontenimento A.T.ISOL (Aircraft Transit ISOlator) a bordo di un velivolo da trasporto tattico multimissione C-27J Spartan.

L’attività è stata realizzata con il supporto degli specialisti del fornitore del sistema, la OMP, su un velivolo di prossima consegna ad una forza aerea cliente.

A.T.ISOL è un sistema di biocontenimento studiato per assicurare il trasporto aereo in sicurezza di pazienti con malattie altamente infettive. Questo sistema è la soluzione più efficace per il trasporto di medio/lungo raggio e per il primo soccorso a pazienti contagiati da malattie infettive potenzialmente mortali (come ad esempio Ebola, MERS, SARS e Covid-19) e garantisce totale protezione da qualsiasi esposizione ad agenti patogeni sia al personale medico che all’equipaggio.

A.T.ISOL è una struttura di isolamento in PVC mantenuta in pressione negativa, con filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air). Il sistema può essere alimentato elettricamente dal velivolo o dalle sue stesse batterie ricaricabili.

Fino a due unità A.T.ISOL possono essere installate a bordo del C-27J, consentendo la possibilità di realizzare missioni di trasporto medico speciale e ampliando ulteriormente la versatilità del velivolo. Questo sistema può essere configurato per trasformare il C-27J in una vera e propria unità di terapia intensiva.

I C-27J Spartan volano da mesi per supportare l’emergenza Covid-19 in Europa, America Latina e USA. Il trasporto di pazienti altamente infettivi con speciali barelle per il biocontenimento è una capacità oggi preziosa e sempre più indispensabile, come dimostrato dai C-27J della forza aerea della Romania in Europa e, più recentemente, in America Latina dagli Spartan in servizio con la Fuerza Aérea del Perú.