Lorenzo Mariani al vertice di MBDA Italia

Da oggi, 1° settembre 2020,Lorenzo Mariani assume il ruolo di MBDA Executive Group Director Sales & Business Development e Managing Director di MBDA Italia. A diretto riporto di Eric Béranger, Chief Executive Officer di MBDA, Mariani entra a far parte anche dell’Executive Committee di MBDA, succedendo a Pasquale Di Bartolomeo, nominato a sua volta Chief Commercial Officer di Leonardo.

L’avvicendamento al vertice della società missilistica era stato già annunciato nel giugno scorso nell’ambito della riorganizzazione varata da Leonardo.

Nel suo ruolo di Executive Group Director Sales & Business Development, Mariani sarà alla guida di un team integrato multinazionale, responsabile di generare ordini per sostenere una performance di lungo termine dell’azienda, attraverso attività legate all’intero ciclo di vita del prodotto, la comprensione delle esigenze operative dei clienti e lo sviluppo delle soluzioni più efficaci per rispondere ai futuri requisiti operativi richiesti.

Come Managing Director di MBDA Italia Mariani sarà il rappresentante ufficiale dell’azienda in Italia. In questa veste guiderà le relazioni con il cliente italiano e la comunità industriale del Paese. Come responsabile dell’operatività dell’azienda in Italia, garantirà anche la business continuity, la competitività e la coerenza delle politiche aziendali da una prospettiva nazionale.

Mariani arriva in MBDA provenendo da Leonardo dove ha rivestito una serie di importanti ruoli: tra questi è stato Direttore della divisione elettronica per la difesa terrestre e navale dell’azienda fino a quando dal 2017 è stato nominato Chief Commercial Officer, mentre dal 2018 ha ricoperto anche il ruolo di CEO di Leonardo International, mantenendo queste due posizioni fino al suo arrivo in MBDA.

Come membro del board di MBDA in rappresentanza di Leonardo, Mariani può vantare un’ottima conoscenza dell’azienda, dove è peraltro stato responsabile delle strategie di prodotto dal 2002 al 2005.

Eric Béranger, CEO di MBDA ha dichiarato: “Sono felice di dare il benvenuto a Lorenzo Mariani nell’Executive Committee di MBDA. Sono certo che Lorenzo, grazie alla sua carriera in ambito commerciale, darà un contributo decisivo ai futuri successi dell’azienda. Voglio inoltre cogliere questa opportunità per ringraziare Pasquale Di Bartolomeo per aver avuto un ruolo chiave nello sviluppo di MBDA come leader di mercato nel settore dei sistemi missilistici”.

Fonte: comunicato MBDA