Mini UAS Indago 3 per l’Esercito Svizzero

Armasuisse ha stipulato a fine luglio un contratto con Lockheed Martin per un numero imprecisato di piccoli aerei senza pilota (UAS) Indago 3, con opzioni per ricambi, addestramento e supporto tecnico e sistemi aggiuntivi per l’esercito svizzero.

La prima fase comprende lo sviluppo della produzione per ottimizzare la configurazione di Indago 3 per soddisfare i requisiti dell’esercito svizzero. Questi includono:

Integrazione di un transponder;

Installazione della radio di Silvus Technologies;

Implementazione del software del sistema di controllo del suolo SUC VCSi Touch di Lockheed Martin CDL Systems che include l’accesso alle mappe svizzere, compresi i dati digitali di elevazione del terreno (DTED) e Geofencing.

Il primo set di sistemi ottimizzati verrà consegnato entro la fine dell’anno con i restanti sistemi che verranno consegnati diversi mesi dopo la prima consegna. Gli Indago 3 supporteranno la ricognizione e la sorveglianza a livello tattico per la raccolta di informazioni, la ricerca e il salvataggio, il soccorso in caso di calamità e la valutazione dei danni sul campo di battaglia.

“Indago 3 è qualificato per supportare le esigenze di missione dell’esercito svizzero”, ha affermato Steve Fortson, del settore UAS di Lockheed Martin. “Gli Indagos funzionano in modo molto silenzioso da quote relativamente basse e forniscono immagini di sensori ad alta fedeltà. Sono semplici da usare e richiedono un addestramento minimo in modo che i soldati possano eseguire rapidamente la loro missione. Le radio Silvus Technologies offrono anche le migliori prestazioni ed efficienza in un pacchetto miniaturizzato. Sono ideali per l’uso in applicazioni portatili e integrate in cui dimensioni, peso, potenza e costi sono fondamentali. ”

A seconda dei carichi utili e dell’ambiente operativo, Indago 3 ha un tempo di volo fino a 50 minuti, un raggio d’azione di 10 chilometri, una velocità di crociera di 25 nodi con spunti fino a 40 nodi. Può anche funzionare a temperature inferiori a 30 gradi sotto lo zero e fino a 50 gradi. Indago può essere facilmente trasportato da un singolo zaino e reso operativo in meno di tre minuti.

Foto Lockheed Martin