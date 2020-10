I Chinook della RAF resteranno ancora a lungo in Mali

Londra continua a schierare tre elicotteri da trasporto CH-47 Chinook in Mali a supporto delle forze francesi e maliane.

I velivoli appartenenti al Flight 1310 del 18° Squadron di Odiham sono integrati nel Groupement Tactique Désert-Aérocombat francese, che fornisce supporto aereo per la missione di contro-insurrezione dell’Operazione Barkhane guidata dalla Francia nella regione del Sahel.

I Chinook, giunti in Niger nel giugno 2018 e dal mese successivo operativi in Mali, hanno supportato le operazioni per assistere l’esercito francese nel programma teso a ristabilire basi operative avanzate (Fob) sparse nel teatro dell’Operazione Barkhane appartenenti all’esercito maliano ma che vedono anche la presenza di unità francesi (nella foto sotto).

Gli elicotteri della RAF hanno effettuato numerosi voli per rifornire le truppe francesi in ogni nuova base con rifornimenti, equipaggiamento e armi pesanti. Una volta stabilite, queste basi saranno consegnate all’esercito maliano per consentire una transizione verso la sicurezza autonoma in ogni area.

Queste operazioni hanno coinvolto i Chinook operanti in formazione con gli elicotteri francesi e danesi schierati in Mali. I Chinook hanno anche condotto operazioni di trasporto pesante che hanno richiesto il sollevamento di veicoli corazzati militari francesi, per evitare spostamenti su strada e per favorire l’elemento sorpresa spostando mezzi e truppe di notte.

La RAF schierato in Mali anche il Tactical Supply Wing (TSW), che sta supportando le operazioni Chinook e ha anche condotto l’addestramento sull’interoperabilità con i diversi elicotteri francesi e il distaccamento di elicotteri EH-101 Merlin danesi (anch’esso integrato nel Groupement Tactique Désert- Aérocombat), incluse le operazioni di rifornimento campale di carburante in cui gli elicotteri vengono riforniti senza spegnere i motori e con le pale in rotazione.

Nel maggio 2020 i tre Chinook della RAF hanno superato le 2mila ore di volo in meno di due anni di operazioni nel Sahel trasportando oltre 1.000 tonnellate di merci e oltre 12.000 passeggeri.

Foto RAF e Armèe de Terre