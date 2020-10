MBDA annuncia il lancio del sistema di difesa aerea VL MICA NG

In occasione della fiera Euronaval-Online MBDA ha annunciato il lancio commerciale del nuovo sistema VL MICA NG che si basa sull’integrazione nel sistema esistente VL MICA col missile antiaereo MICA NG (New Generation), che ha iniziato lo sviluppo nel 2018 principalmente per equipaggiare gli aerei da combattimento francesi Rafale.

La famiglia di sistemi VL MICA – adottata nelle sue versioni navali o terrestri da 15 forze armate in tutto il mondo – beneficerà di conseguenza di capacità potenziate.

A proposito del sistema VL MICA NG, il CEO di MBDA Eric Béranger ha dichiarato che “dopo due anni di sviluppo sul MICA di nuova generazione, abbiamo acquisito una profonda comprensione delle prestazioni di questo nuovissimo missile aria-aria che ci consente di commercializzare con fiducia la sua integrazione nei sistemi di difesa terra-aria o terra-aria VL MICA.

La totale compatibilità tra le due generazioni di missili consentirà alle forze armate di combinarli con i loro sistemi esistenti, massimizzando così il loro ritorno degli investimenti “.

Grazie alle innovazioni tecnologiche che incorpora, il nuovo sistema VL MICA NG offre capacità migliorate per gestire bersagli atipici (UAV e piccoli aeromobili) così come minacce future, caratterizzate da obiettivi con una sempre più ridotta traccia all’infrarosso o in radiofrequenza. Inoltre il nuovo missile sarà in grado di intercettare a distanze maggiori i bersagli “convenzionali” (aerei, elicotteri, missili da crociera e missili anti-nave) già affrontati dall’attuale sistema VL MICA.

Le dimensioni della munizione MICA NG rimangono invariate, consentendo di integrarle nei lanciatori VL MICA esistenti. I meccanismi di collegamento dati missilistici esistenti sono compatibili con le prestazioni cinematiche aumentate dei missili, consentendo di aggiornare gli attuali sistemi VL MICA allo standard VL MICA NG mediante semplici aggiornamenti software.

Basato su un design completamente nuovo, il missile MICA NG eredita le dimensioni esterne e il concetto unico che ha reso il missile antiaereo MICA un successo per un quarto di secolo. Questo concetto significa che MICA dispone di un seeker a infrarossi o in radiofrequenza sullo stesso corpo del missile, consentendo all’operatore, al momento del tiro, di selezionare l’opzione migliore per rispondere alle tattiche adottate dall’avversario.

Sul MICA NG, un nuovo seeker a infrarossi fornirà una maggiore sensibilità mentre un nuovo seeker di radiofrequenza con un’antenna a scansione elettronica (AESA) attiva consentirà strategie di rilevamento intelligenti.

Il volume inferiore dei componenti elettronici consentirà al MICA NG di trasportare un carico maggiore di propellente, estendendo notevolmente la sua portata, e il nuovo motore a razzo a doppio impulso fornirà energia aggiuntiva al missile nel tratto finale del suo volo, migliorandone la manovrabilità e la sua capacità di intercettare bersagli a lungo raggio.

In modalità superficie-aria, il MICA NG sarà in grado di intercettare bersagli a oltre 40 chilometri di distanza. Infine, i costi di manutenzione e di gestione saranno notevolmente ridotti grazie ai sensori interni che monitoreranno lo stato della munizione durante tutto il suo ciclo di vita.

Fonte: comunicato MBDA