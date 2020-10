La Fremm Alpino ammiraglia dell’operazione europea Atalanta

La Fremm Alpino ammiraglia dell’operazione AtalantaLa Fregata Alpino ha assunto il ruolo di flag ship di EUNAVFOR Somalia Operazione Atalanta, la missione dell’Unione Europea che opera in una zona compresa tra il Mar Rosso meridionale, il Golfo di Aden e parte dell’Oceano Indiano, con l’obiettivo di garantire la presenza, la sorveglianza e la polizia in alto mare finalizzate al contrasto del fenomeno della pirateria.

A bordo della fregata della Marina Militare il Contrammiraglio Riccardo Marchiò guida la task force aeronavale che pattuglia le aree di interesse e le zone di transito delle unità mercantili, nonché garantisce l’opera di contrasto al fenomeno della pirateria in collaborazione con le altre forze navali presenti.

Attualmente il gruppo aeronavale, comandato dall’ammiraglio italiano, è composto da due unità: la FREMM Alpino e la fregata spagnola Santa Maria.

Partita il 19 settembre dal porto di Taranto, Nave Alpino partecipa per la prima volta a questa missione, operando nell’area che ha visto negli ultimi mesi l’impegno di nave Luigi Rizzo.

Con l’arrivo della fregata italiana nell’Oceano Indiano e la presenza di nave Martinengo impegnata nel Golfo di Guinea, la Marina è attualmente operativa nelle due aree di maggior rischio “pirateria” del continente africano per la fondamentale tutela della libertà di navigazione e degli interessi nazionali.

Nel corso dell’operazione l’equipaggio di Nave ALPINO sarà anche impegnato in attività civilian and military cooperation, allo scopo di fornire supporto e beni di prima necessità alle popolazioni locali rispettando le restrizioni anti-COVID in vigore. L’impegno dell’Unità e del suo equipaggio perdurerà sino al prossimo mese di dicembre.

Fonte: comunicato Marina Militare