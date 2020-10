Riad è il primo importatore di armi in Medio Oriente e Nord Africa

Agenzia Nova – Nel periodo fra 2015 e 2019 è stata l’Arabia Saudita il primo paese importatore di armi fra Medio Oriente e Nord Africa, seguita da Egitto e Algeria. Lo riferisce il rapporto “The Mideast Arms Bazaar”, pubblicato in questi giorni dal Center for International Policy (Cip), think tank statunitense con sede a Washington.

Secondo i dati del Cip l’Arabia Saudita ha ricevuto il 29,5 per cento delle forniture d’armi totali giunte nella regione, l’Egitto il 14,2 per cento e l’Algeria il 10,4 per cento. Seguono nella classifica gli Emirati Arabi Uniti (8,5 per cento), l’Iraq (8,4 per cento), il Qatar (8,37 per cento), la Turchia (4,44 per cento), l’Oman (2,9 per cento) e il Marocco (2,09 per cento).

Secondo i dati Cip, fra 2015 e 2019 dieci Paesi hanno fornito da soli più del 94 per cento delle armi importate nella regione: si tratta, nell’ordine, di Stati Uniti (48 per cento), Russia (17 per cento), Francia (10 per cento), Regno Unito (5 per cento), Germania (5 per cento), Italia (2,69 per cento), Cina (2,26 per cento), Spagna (2 per cento), Paesi bassi (1,45 per cento), Corea del sud (0,88 per cento).