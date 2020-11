Coccarde Tricolori 2020

Giunto ormai alla sua XVIII edizione, il nostro annuario “Coccarde Tricolori” si presenta sempre con la medesima veste introdotta nel 2014, e si occupa dei settori terrestre, aereo e navale della Difesa e Sicurezza nazionale, per essere un Almanacco completo e a tutto tondo sul mondo della Difesa italiana e dell’industria collegata.

“Coccarde Tricolori 2020” si articola su ben 256 pagine, tutte a colori, che comprendono:

– I Panorami aereo, terrestre e navale 2019, con tutti i fatti, le notizie e le foto piu’ importanti dell’anno appena passato.

– 23 articoli su temi d’attualità, approfonditi e ampiamente illustrati,

– Le schede del Ministero Difesa e di tutte le Forze Armate e i Corpi dello Stato, con organizzazioni, organigrammi, bilanci, dati sul personale e sulle ore di volo.

– Un English Summary

Tra i temi toccati in questa edizione: intervista esclusiva al Comandante in Capo della Squadra Navale, Amm Sq. Paolo Treu, i nuovi programmi di acquisizione della Difesa, Le Forze Armate nell’emergenza Coronavirus, L’addestramento F-35 a Luke AFB, in volo con il T-346A, la Brigata Paracadutisti “Folgore”, Il Comando Artiglieria Contraerei dell’Esercito, Il punto sui nuovi pattugliatore PPA della Marina, La Forza da Sbarco italo-spagnola, i nuovi elicotteri in servizio con Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, e molto altro ancora.

Un’opera unica, uno strumento eccezionale che permette a tutti gli appassionati e agli operatori del settore di essere aggiornati su tutto il panorama della Difesa italiana grazie a un’unica pubblicazione.

Coccarde Tricolori 2020, 256 pagine, oltre 500 fotografie a colori,

prezzo al pubblico di soli Euro 20,00

Le schede di tutti i mezzi aerei, terrestri e navali in uso presso le Forze Armate italiane, pubblicate nella rivista sino all’edizione 2018, sono sempre disponibili sul nuovo sito www.coccardetricolori.it, assieme a notizie e approfondimenti d’attualità.