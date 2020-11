L’ultimo volo degli AB -205 del “Rigel”

Si è svolta nei giorni scorsi, l’ultima missione operativa degli elicotteri AB-205 del 5° reggimento Aviazione dell’Esercito “Rigel”, reparto di volo della Brigata Aeromobile “Friuli” che ha ormai completato la transizione agli elicotteri di trasporto tattico NH-90.

Gli elicotteri hanno sorvolato per l’ultima volta la base di Casarsa della Delizia facendo rotta verso Viterbo con destinazione eliporto militare “Chelotti”, sede del Centro Addestrativo Aviazione Esercito.

Si chiude così, dopo 51 anni di servizio di volo, la parabola dell’elicottero che ha segnato i momenti più importanti della storia del reparto friulano, come accaduto nel 1976, quando gli AB-205 del “Rigel” si rivelarono assetto fondamentale per la riuscita delle complesse operazioni di soccorso alla popolazione colpita dal terremoto e contribuirono, con numerose missioni di trasporto aereo di materiali, alla ricostruzione delle zone distrutte dal sisma.

Il primo esemplare di AB-205 atterrò sull’aeroporto “Francesco Baracca” di Casarsa nel 1969, e da allora gli AB-205 hanno sempre garantito il supporto operativo sia in Italia, nelle attività di soccorso (nella foto qui sopra un Ab-205 impegnato nei soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto in Friuli nel 1976) e di emergenza, sia all’estero nell’ambito delle varie operazioni militari, svolte dalle Forze Armate italiane a partire dal 1982, in Libano, Namibia, Somalia, Kurdistan, Ex-Jugoslavia, Kosovo e Afghanistan.

Fonte: Esercito Italiano